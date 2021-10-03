https://tr.sputniknews.com/20211003/hatayda-hortum-panigi-1049477364.html

Hatay'da hortum paniği

Hatay'da hortum paniği

Hatay'ın Payas ilçesinde sahilde oluşan hortum paniğe neden oldu. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T13:14+0300

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hatay

hortum

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Hatay'ın Payas ilçesinde sabah saatlerinde kıyıya yakın yerde oluşan hortum dakikalarca denizden su çekti. Paniğe yol açan ve yaklaşık 15 dakika süren hortum kıyıya doğru ilerleyerek etkisini kaybetti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

hatay

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hatay, hortum