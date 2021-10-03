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Hindistan'da çiftçilerin protestosunda 8 kişi öldü
Hindistan'da çiftçilerin protestosunda 8 kişi öldü
Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde İçişleri Bakanı Ajay Mishra ve Başbakan Yardımcısı Keshav Maurya’nın ziyareti nedeniyle çiftçiler tarafından düzenlenen... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T22:43+0300
2021-10-03T22:48+0300
dünya
hindistan
protestolar
çiftçi
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Lakhimpur Kheri bölgesinde çiftçiler, İçişleri Bakanı Ajay Mishra ve Başbakan Yardımcısı Keshav Maurya’nın ziyareti nedeniyle gösteri düzenledi. Lakhimpur Kheri Polis Müfettişi Arun Kumar Singh, şiddet olaylarına dönüşen gösteride 4’ü çiftçi olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çiftçi sendikalarının yaptığı açıklamada, çiftçileri Bakan Mishra’nın konvoyundaki bir aracın ezdiği iddia edildi. Hayatını kaybeden diğer 4 kişinin ise yol kenarındaki çiftçileri ezdiği iddia edilen araçta bulunan kişiler olduğu öne sürüldü.Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, yaralı bir kişinin yerde yattığı ve yakınlardaki araçların ateşe verildiği görüldü. Bölgede çok sayıda polis olması da dikkat çekti.Öte yandan, çiftçi sendikaları, Hindistan'daki tüm çiftçi örgütlerine yarın öğlen saatlerinde tüm ilçelerdeki Bölge Sulh Hakimlerinin ofisleri önünde toplanma çağrısında bulunurken, Pencap ve Haryana'dan çiftçi grupları Uttar Pradesh eyaletine doğru yola çıktı.
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hindistan, protestolar, çiftçi

Hindistan'da çiftçilerin protestosunda 8 kişi öldü

22:43 03.10.2021 (güncellendi: 22:48 03.10.2021)
© REUTERS / ANUSHREE FADNAVISHindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde İçişleri Bakanı Ajay Mishra ve Başbakan Yardımcısı Keshav Maurya’nın ziyareti nedeniyle çiftçiler tarafından düzenlenen gösteride 8 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde İçişleri Bakanı Ajay Mishra ve Başbakan Yardımcısı Keshav Maurya’nın ziyareti nedeniyle çiftçiler tarafından düzenlenen gösteride 8 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© REUTERS / ANUSHREE FADNAVIS
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Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde İçişleri Bakanı Ajay Mishra ve Başbakan Yardımcısı Keshav Maurya’nın ziyareti nedeniyle çiftçiler tarafından düzenlenen gösteride 8 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Lakhimpur Kheri bölgesinde çiftçiler, İçişleri Bakanı Ajay Mishra ve Başbakan Yardımcısı Keshav Maurya’nın ziyareti nedeniyle gösteri düzenledi.
Lakhimpur Kheri Polis Müfettişi Arun Kumar Singh, şiddet olaylarına dönüşen gösteride 4’ü çiftçi olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çiftçi sendikalarının yaptığı açıklamada, çiftçileri Bakan Mishra’nın konvoyundaki bir aracın ezdiği iddia edildi. Hayatını kaybeden diğer 4 kişinin ise yol kenarındaki çiftçileri ezdiği iddia edilen araçta bulunan kişiler olduğu öne sürüldü.
Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, yaralı bir kişinin yerde yattığı ve yakınlardaki araçların ateşe verildiği görüldü. Bölgede çok sayıda polis olması da dikkat çekti.
Öte yandan, çiftçi sendikaları, Hindistan'daki tüm çiftçi örgütlerine yarın öğlen saatlerinde tüm ilçelerdeki Bölge Sulh Hakimlerinin ofisleri önünde toplanma çağrısında bulunurken, Pencap ve Haryana'dan çiftçi grupları Uttar Pradesh eyaletine doğru yola çıktı.
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