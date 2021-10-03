https://tr.sputniknews.com/20211003/hindistanda-ciftcilerin-protestosunda-8-kisi-oldu-1049486862.html

Hindistan'da çiftçilerin protestosunda 8 kişi öldü

Hindistan'da çiftçilerin protestosunda 8 kişi öldü

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde İçişleri Bakanı Ajay Mishra ve Başbakan Yardımcısı Keshav Maurya’nın ziyareti nedeniyle çiftçiler tarafından düzenlenen... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T22:43+0300

2021-10-03T22:43+0300

2021-10-03T22:48+0300

dünya

hindistan

protestolar

çiftçi

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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Lakhimpur Kheri bölgesinde çiftçiler, İçişleri Bakanı Ajay Mishra ve Başbakan Yardımcısı Keshav Maurya’nın ziyareti nedeniyle gösteri düzenledi. Lakhimpur Kheri Polis Müfettişi Arun Kumar Singh, şiddet olaylarına dönüşen gösteride 4’ü çiftçi olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çiftçi sendikalarının yaptığı açıklamada, çiftçileri Bakan Mishra’nın konvoyundaki bir aracın ezdiği iddia edildi. Hayatını kaybeden diğer 4 kişinin ise yol kenarındaki çiftçileri ezdiği iddia edilen araçta bulunan kişiler olduğu öne sürüldü.Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, yaralı bir kişinin yerde yattığı ve yakınlardaki araçların ateşe verildiği görüldü. Bölgede çok sayıda polis olması da dikkat çekti.Öte yandan, çiftçi sendikaları, Hindistan'daki tüm çiftçi örgütlerine yarın öğlen saatlerinde tüm ilçelerdeki Bölge Sulh Hakimlerinin ofisleri önünde toplanma çağrısında bulunurken, Pencap ve Haryana'dan çiftçi grupları Uttar Pradesh eyaletine doğru yola çıktı.

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hindistan, protestolar, çiftçi