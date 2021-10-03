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https://tr.sputniknews.com/20211003/ibrahim-tatlisesten-turk-muzik-tarihine-gececek-anlasma-5-konser-icin-3-milyon-dolar-alacak-1049477447.html
İbrahim Tatlıses'ten Türk müzik tarihine geçecek anlaşma: 5 konser için 3 milyon dolar alacak
İbrahim Tatlıses'ten Türk müzik tarihine geçecek anlaşma: 5 konser için 3 milyon dolar alacak
Şarkıcı İbrahim Tatlıses, yılbaşında Belarus'ta vereceği 5 konser için 3 milyon dolar kazanacak. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T13:15+0300
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yaşam
ibrahim tatlıses
konser
anlaşma
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Başından vurulması ve uzun süre tedavi görmesinin ardından sahnelere dönen İbrahim Tatlıses , yıllar sonra ilk konserini 23 Eylül’de Kuruçeşme Açıkhava’da vermişti. Tatlıses, şimdi de Türk müzik tarihine geçecek bir konser anlaşması yaptı.Hürriyet'in haberine göre, Tatlıses, Belarus’un başkenti Minsk’teki Double Tree by Hilton Otel’de biri yılbaşında olmak üzere beş konser verecek. Sanatçı, dört konser için 500’er bin dolar, yılbaşı konseri için de 1 milyon dolar alacak. Tatlıses, Belarus konserlerinden toplamda 3 milyon dolar (26.6 milyon lira) kazanacak.
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ibrahim tatlıses, konser, anlaşma

İbrahim Tatlıses'ten Türk müzik tarihine geçecek anlaşma: 5 konser için 3 milyon dolar alacak

13:15 03.10.2021 (güncellendi: 13:16 03.10.2021)
© DHAİbrahim Tatlıses ilk konserini verdi
İbrahim Tatlıses ilk konserini verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© DHA
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses, yılbaşında Belarus'ta vereceği 5 konser için 3 milyon dolar kazanacak.
Başından vurulması ve uzun süre tedavi görmesinin ardından sahnelere dönen İbrahim Tatlıses , yıllar sonra ilk konserini 23 Eylül’de Kuruçeşme Açıkhava’da vermişti.
Tatlıses, şimdi de Türk müzik tarihine geçecek bir konser anlaşması yaptı.
Hürriyet'in haberine göre, Tatlıses, Belarus’un başkenti Minsk’teki Double Tree by Hilton Otel’de biri yılbaşında olmak üzere beş konser verecek.
Sanatçı, dört konser için 500’er bin dolar, yılbaşı konseri için de 1 milyon dolar alacak. Tatlıses, Belarus konserlerinden toplamda 3 milyon dolar (26.6 milyon lira) kazanacak.
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