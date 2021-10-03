https://tr.sputniknews.com/20211003/ibrahim-tatlisesten-turk-muzik-tarihine-gececek-anlasma-5-konser-icin-3-milyon-dolar-alacak-1049477447.html

İbrahim Tatlıses'ten Türk müzik tarihine geçecek anlaşma: 5 konser için 3 milyon dolar alacak

İbrahim Tatlıses'ten Türk müzik tarihine geçecek anlaşma: 5 konser için 3 milyon dolar alacak

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, yılbaşında Belarus'ta vereceği 5 konser için 3 milyon dolar kazanacak. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T13:15+0300

2021-10-03T13:15+0300

2021-10-03T13:16+0300

yaşam

ibrahim tatlıses

konser

anlaşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049207548_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_19ad33cbb5d5cce41b9f283984410fad.jpg

Başından vurulması ve uzun süre tedavi görmesinin ardından sahnelere dönen İbrahim Tatlıses , yıllar sonra ilk konserini 23 Eylül’de Kuruçeşme Açıkhava’da vermişti. Tatlıses, şimdi de Türk müzik tarihine geçecek bir konser anlaşması yaptı.Hürriyet'in haberine göre, Tatlıses, Belarus’un başkenti Minsk’teki Double Tree by Hilton Otel’de biri yılbaşında olmak üzere beş konser verecek. Sanatçı, dört konser için 500’er bin dolar, yılbaşı konseri için de 1 milyon dolar alacak. Tatlıses, Belarus konserlerinden toplamda 3 milyon dolar (26.6 milyon lira) kazanacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ibrahim tatlıses, konser, anlaşma