https://tr.sputniknews.com/20211003/iki-katli-binaya-ucak-carpti-8-kisi-yasamini-yitirdi-1049484221.html

İtalya'da iki katlı binaya uçak çarptı: 8 kişi yaşamını yitirdi

İtalya'da iki katlı binaya uçak çarptı: 8 kişi yaşamını yitirdi

İtalya'da havalanan küçük bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra otopark olarak kullanılan bir binanın üzerine düştü. Uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T19:32+0300

2021-10-03T19:32+0300

2021-10-03T19:37+0300

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italya

uçak kazası

bina

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İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Milano Linate Havaalanı'ndan Sardinya Adası'ndaki Olbia kentine gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen sebeple düştü.Uçağın, Milano'nun San Donato muhitinde inşaat halinde otopark olarak kullanılan binanın üzerine düştüğü, olayda biri çocuk 8 kişinin öldüğü bildirildi.Uçağın düştüğü bölgede yaşayanların güçlü bir patlama hissettiği, olay yerine itfaiye ekiplerinin gittiği belirtildi.

italya

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2021

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italya, uçak kazası, bina