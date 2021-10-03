https://tr.sputniknews.com/20211003/iletisim-baskani-altun-cumhurbaskani-erdoganin-basketbol-oynadigi-goruntuleri-paylasti-1049470359.html

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlara ilişkin kısa bir video... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T00:49+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

basketbol

fahrettin altun

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Altun'un paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket attığı bir anın görüntüsü yer aldı. Fahrettin Altun, "Evet, devamı yarın @RTErdogan'da" ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Twitter hesabına işaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta danışmanları ve bazı bakanlarla basketbol oynamış, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın buna ilişkin paylaşımlarda bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210928/cumhurbaskani-erdogandan-sabah-sporu-paylasimi-1049315480.html

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recep tayyip erdoğan, basketbol, fahrettin altun