https://tr.sputniknews.com/20211003/ingiltere-basbakani-johnsondan-kadinlara-cagri-adalet-sisteminde-sorun-var-ama-polislere-guvenin-1049484760.html

İngiltere Başbakanı Johnson'dan kadınlara çağrı: 'Adalet sisteminde sorun var ama polislere güvenin'

İngiltere Başbakanı Johnson'dan kadınlara çağrı: 'Adalet sisteminde sorun var ama polislere güvenin'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kadınların şikayetleri, tecavüz ve cinsel saldırılarla ilgili olarak adalet sisteminde sorunlar bulunduğunu kabul ederek... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T20:12+0300

2021-10-03T20:12+0300

2021-10-03T20:16+0300

boris johnson

kadın cinayeti

dünya

polis

sarah everard

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Johnson, Manchester'daki bir gençlik merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada polis memuru Wayne Couzens'ın evine giderken durdurduğu 33 yaşındaki Sarah Everard'ı tecavüz edip öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin konuştu."Polisin ezici çoğunlukla harika iş çıkardığını" kaydeden Johnson, "İstediğim şey, halkın ve özellikle kadınların, kızların ve her yaştan kadının polise güvenmesi" dedi.Adalet sisteminin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel saldırı ihbarları konusunda yeterince hızlı hareket etmediğini kabul eden Johnson, şöyle konuştu:Sokakları daha güvenli hale getirmek için güvenlik kamerası ve ışıklandırmaya 25 milyon sterlin ayırdıklarını ve 10 bin polis daha alacaklarını söyleyen İngiliz Başbakan, ayrıca kadınlara şikayetlerinin ciddiye alındığına dair güven verilmesi gerektiğine işaret etti.Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.Polis memuru Couzens, 30 Eylül'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.Öte yandan, başkent Londra'da ilkokul öğretmeni Sabina Nessa, 18 Eylül'de evinin yakınındaki bir parkta ölü bulunmuştu. Nessa cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını yeniden başlatmıştı.Muhalefetteki İşçi Partisinin Müslüman Milletvekili Apsana Begum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kadın cinayetlerinin bireysel olaylar olarak görülemeyeceğini ve ülkede her 3 günde 1 kadının öldürüldüğü bilgisini paylaşmıştı.Woman Aid adlı kadın haklarını savunan kampanya grubu da yaptığı açıklamada, "Sokaklar güvenliyse Sabina neden evine dönemedi. Polisin ve hükümetin sokakların güvenli olmadığı gerçeğini anlaması için daha kaç kadını kaybetmemiz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210930/britanyada-kadin-protestolarina-neden-olan-kadin-katili-polise-sartli-tahliyesiz-muebbet-hapis-1049402857.html

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boris johnson, kadın cinayeti, polis, sarah everard