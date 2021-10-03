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https://tr.sputniknews.com/20211003/irandan-azerbaycan-aciklamasi-sorunlar-bolge-ulkelerinin-dayanismasi-ve-isbirligi-ile-cozulecektir-1049470613.html
İran'dan Azerbaycan açıklaması: Sorunlar bölge ülkelerinin dayanışması ve işbirliği ile çözülecektir
İran'dan Azerbaycan açıklaması: Sorunlar bölge ülkelerinin dayanışması ve işbirliği ile çözülecektir
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, yaşanan sorunların bölge ülkelerinin dayanışması ve iş birliği ile çözüleceğini söyledi. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T01:06+0300
2021-10-03T01:06+0300
dünya
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Şemhani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile Azerbaycan arasındaki tatbikat polemiğine ilişkin değerlendirmede bulundu.İranlı yetkili, şu ifadelerini kullandı:Azerbaycan: Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda?Aliyev, 27 Eylül'de 2. Karabağ Savaşı'nın 1'inci yılında AA'ya verdiği özel mülakatta, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti.Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkati çeken Aliyev, "İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor" ifadelerini kullanmıştı.İran: Siyonist rejimin sınırlarımızın yanındaki varlığına tahammül etmeyeceğizİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkesiyle ilgili açıklamalarını "şaşırtıcı ve esef verici" olarak nitelendirerek, "Siyonist rejimin sınırlarımızın yanındaki varlığına ve bu rejimin ulusal güvenliğimize karşı faaliyet yürütmesine tahammül etmeyeceğiz. Bununla ilgili gereken her türlü adımı atacağız" demişti.Öte yandan İran, dün ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan sınırında "Hayber Fatihleri" adını verdiği bir askeri tatbikat yapmıştı.
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İran'dan Azerbaycan açıklaması: Sorunlar bölge ülkelerinin dayanışması ve işbirliği ile çözülecektir

01:06 03.10.2021
© AFP 2021 / JOE KLAMARİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AFP 2021 / JOE KLAMAR
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, yaşanan sorunların bölge ülkelerinin dayanışması ve iş birliği ile çözüleceğini söyledi.
Şemhani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile Azerbaycan arasındaki tatbikat polemiğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
İranlı yetkili, şu ifadelerini kullandı:

"İran daima komşularının iyiliğini istemiş ve hiçbir zaman tehdit etmemiştir. Sorunlar bölge ülkelerinin dayanışması ve iş birliği ile çözülecektir. Yabancıların nüfuzunun tefrikadan başka bir yararı yoktur. Komşularımızı bu konuda bilinçli olmaya ve bundan uzak durmaya davet ediyoruz"

Azerbaycan: Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda?

Aliyev, 27 Eylül'de 2. Karabağ Savaşı'nın 1'inci yılında AA'ya verdiği özel mülakatta, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti.
Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkati çeken Aliyev, "İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor" ifadelerini kullanmıştı.

İran: Siyonist rejimin sınırlarımızın yanındaki varlığına tahammül etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkesiyle ilgili açıklamalarını "şaşırtıcı ve esef verici" olarak nitelendirerek, "Siyonist rejimin sınırlarımızın yanındaki varlığına ve bu rejimin ulusal güvenliğimize karşı faaliyet yürütmesine tahammül etmeyeceğiz. Bununla ilgili gereken her türlü adımı atacağız" demişti.
Öte yandan İran, dün ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan sınırında "Hayber Fatihleri" adını verdiği bir askeri tatbikat yapmıştı.
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