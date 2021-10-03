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İstanbul'da tramvay arızası: Şehitlik durağı kapatıldı
İstanbul'da tramvay arızası: Şehitlik durağı kapatıldı
Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Şehitlik durağı elektrik kablolarındaki arıza nedeniyle kapatıldı. Metro seferlerin Bosna Çukurçeşme istasyonundan... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T23:57+0300
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türkiye
istanbul
metro
tramvay
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T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Topkapı yönüne giden bölümünde elektrik kablolarında arıza çıktı. Topkapı yönünde tramvay seferleri yapılamıyor.Şehitlik Durağı kapatılırken yoğun kalabalığın oluştuğu duraklarda bazı yolcular duruma tepki gösterdi. Ekiplerin arızayı gidermek için müdahalesi devam ediyor.Eyüp Ensar Yılmaz, "Geç oldu evimize gideceğiz, arıza çıkmış gidemiyoruz. Mağduruz. Bir sürü insan akbil bastı ama evine gidemeyecek. Herkes mağdur. Burada yarım saat oldu bekliyoruz. Yarın staja gideceğiz ama henüz evimize gidemiyoruz" dedi.Metro İstanbul, Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerin Bosna Çukurçeşme istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığını duyurdu.
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istanbul, metro, tramvay

İstanbul'da tramvay arızası: Şehitlik durağı kapatıldı

23:57 03.10.2021 (güncellendi: 00:00 04.10.2021)
© DHATramvay elektrik kablolarında arıza
Tramvay elektrik kablolarında arıza - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© DHA
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Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Şehitlik durağı elektrik kablolarındaki arıza nedeniyle kapatıldı. Metro seferlerin Bosna Çukurçeşme istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığını duyurdu.
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Topkapı yönüne giden bölümünde elektrik kablolarında arıza çıktı. Topkapı yönünde tramvay seferleri yapılamıyor.
Şehitlik Durağı kapatılırken yoğun kalabalığın oluştuğu duraklarda bazı yolcular duruma tepki gösterdi. Ekiplerin arızayı gidermek için müdahalesi devam ediyor.
Eyüp Ensar Yılmaz, "Geç oldu evimize gideceğiz, arıza çıkmış gidemiyoruz. Mağduruz. Bir sürü insan akbil bastı ama evine gidemeyecek. Herkes mağdur. Burada yarım saat oldu bekliyoruz. Yarın staja gideceğiz ama henüz evimize gidemiyoruz" dedi.
Metro İstanbul, Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerin Bosna Çukurçeşme istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığını duyurdu.
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