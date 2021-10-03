https://tr.sputniknews.com/20211003/istanbulda-tramvay-arizasi-sehitlik-duragi-kapatildi-1049487848.html

İstanbul'da tramvay arızası: Şehitlik durağı kapatıldı

İstanbul'da tramvay arızası: Şehitlik durağı kapatıldı

Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Şehitlik durağı elektrik kablolarındaki arıza nedeniyle kapatıldı. Metro seferlerin Bosna Çukurçeşme istasyonundan... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T23:57+0300

2021-10-03T23:57+0300

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türkiye

istanbul

metro

tramvay

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T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Topkapı yönüne giden bölümünde elektrik kablolarında arıza çıktı. Topkapı yönünde tramvay seferleri yapılamıyor.Şehitlik Durağı kapatılırken yoğun kalabalığın oluştuğu duraklarda bazı yolcular duruma tepki gösterdi. Ekiplerin arızayı gidermek için müdahalesi devam ediyor.Eyüp Ensar Yılmaz, "Geç oldu evimize gideceğiz, arıza çıkmış gidemiyoruz. Mağduruz. Bir sürü insan akbil bastı ama evine gidemeyecek. Herkes mağdur. Burada yarım saat oldu bekliyoruz. Yarın staja gideceğiz ama henüz evimize gidemiyoruz" dedi.Metro İstanbul, Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerin Bosna Çukurçeşme istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığını duyurdu.

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istanbul, metro, tramvay