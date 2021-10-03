https://tr.sputniknews.com/20211003/italyada-kismi-yerel-secimlerde-oy-kullanma-islemi-basladi-1049473180.html

İtalya'da kısmi yerel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı

İtalya'da kısmi yerel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı

Ülkede 12 milyon civarında seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandığa gidecek. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T09:32+0300

2021-10-03T09:32+0300

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italya

yerel seçim

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İtalya'da 1192 yerleşim yerinde yerel yönetimleri belirlemek üzere düzenlenen kısmi yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 12 milyon civarında kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kısmi yerel seçimlerde, oy verme işlemi bugün ve yarın olmak üzere iki gün sürecek. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) başladı. Seçmenler bugün saat 23.00'e (TSİ 00.00) kadar, yarın da 07.00 (TSİ 08.00) ile 15.00 (TSİ 16.00) saatleri arasında oy kullanabilecek. Aralarında başkent Roma, Milano, Napoli, Torino, Bolonya'nın da olduğu toplam 1192 yerleşim yerinde sandığa gidecek olan halk, kendilerini 5 yıl boyunca idare edecek yerel yöneticileri belirleyecek. Seçimin yapıldığı yerlerde, hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda 17-18 Ekim'de, ilk turda en yüksek oyu alan iki aday arasında ikinci tur seçim için sandıklar yeniden kurulacak. Bu arada, 1192 beldedeki yerel seçimlerin yanı sıra Kalabriya bölge yönetiminin belirlenmesi ve Temsilciler Meclisinde boşalan iki milletvekilliği için Siena ve Roma'da ara seçim de yapılacak.

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