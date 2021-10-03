https://tr.sputniknews.com/20211003/izmirde-tartisma-sonrasi-bir-erkegi-bicaklayarak-olduren-kadin-tutuklandi--1049485806.html

İzmir’de tartışma sonrası bir erkeği bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

İzmir’de tartışma sonrası bir erkeği bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde aralarında çıkan tartışma sonrası bir erkeği bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen ve gözaltına alınan 3 çocuk annesi kadın... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T21:31+0300

2021-10-03T21:31+0300

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türkiye

kadın

tutuklama

bıçaklama

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İddiaya göre, 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Esra U. eşinin evde bulunmadığı esnada daha önceden tanıdığı Serkan Aydın’ın evine gelmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre tartışmanın büyümesi üzerine Esra U., Aydın’ı bıçaklayarak yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aydın’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Esra U. polisler tarafından gözaltına alınırken, Aydın’ın cansız bedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, emniyete götürülen ve buradaki ilk ifadesinde, tartışmanın Aydın’ın kendisini rahatsız etmesinden dolayı çıktığını söylediği ileri sürülen Esra U. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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kadın, tutuklama, bıçaklama