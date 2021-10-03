https://tr.sputniknews.com/20211003/japonyada-yabanci-iscilerin-insan-haklari-icin-mobil-uygulama-1049472709.html

Japonya'da yabancı işçilerin insan hakları için mobil uygulama

Japonya'da yabancı işçilerin insan hakları için mobil uygulama

Japonya'da 200'den fazla firma ve kuruluş yabancı işçilerin insan haklarını korumak amacıyla ortak akıllı telefon uygulaması geliştirecek. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T09:05+0300

2021-10-03T09:05+0300

2021-10-03T09:06+0300

japonya

yabancı işçi

uygulama

dünya

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Japonya'da yabancı işçilere yönelik usandırma, taciz ve aşırı mesai şikayetlerinin soruşturulmasına yönelik ülke dışından gelen çağrılar üzerine Japonya'da hareket geçildi. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) liderliğinde ulusal ve uluslararası firmalar insan haklarını korumak için ortak akıllı telefon uygulaması geliştirecek. Uygulama, yabancı işçilerin, bünyelerinde çalıştığı firmalarının haberi olmadan, üçüncü taraflarla iletişim kurmalarını sağlayacak. Projenin sekretaryasında insan hakları kuruluşları da görev üstlenecek. Yabancı işçiler, sekretaryaya iş yerlerindeki 'insan hakları' problemlerini doğrudan aktarabilecek. Toyota Motor, Aeon Co. SoftBank Group, Ajinomoto gibi sektörlerinin devleri dahil 200'den fazla firma ortak projede yer alacak. JICA yetkilisi, uygulama vasıtasıyla Japonya'daki yaşam üzerine birçok dilde faydalı bilgileri de paylaşacaklarını söyledi.Kyodo, Japonya'da yabancı işçi sayısının, 2015 yılına kıyasla iki katına çıkarak, geçen yıl 1.72 milyona yükseldiğini aktardı.

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japonya, yabancı işçi, uygulama