Katar, Sputnik V ile Sinovac aşısını 'yeşil' listeye aldı

Katar Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülkeye girişte test zorunluluğu olmadan kabul edilecek aşıların listesi güncellendi. Yeni düzenlemeye göre Katar, ülkeleri aşıları kabul edilen 'yeşil' ve aşıları kabul edilmeyen 'kırmızı' olmak üzere ikiye ayıracak. Onaylı aşılar listesine dahil edilen Sputnik V ve Sinovac aşısının tüm dozlarını yaptıranlar, Katar'a girmeden PCR testi sonucu sunmak zorunda kalmayacak, bunun yerine ülkeye girdikten sonraki 36 saat içinde PCR testi yaptıracak. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre güncellenmiş liste 6 Ekim'den itibaren yürürlüğe koyulacak.
Katar Sağlık Bakanlığı, ülkeye girişte test zorunluluğu olmadan kabul edeceği aşıların listesini güncelleyerek Rus Sputnik V ile Çinli Sinovac aşısını listeye dahil etti.
Katar Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülkeye girişte test zorunluluğu olmadan kabul edilecek aşıların listesi güncellendi.
Yeni düzenlemeye göre Katar, ülkeleri aşıları kabul edilen 'yeşil' ve aşıları kabul edilmeyen 'kırmızı' olmak üzere ikiye ayıracak.
Onaylı aşılar listesine dahil edilen Sputnik V ve Sinovac aşısının tüm dozlarını yaptıranlar, Katar'a girmeden PCR testi sonucu sunmak zorunda kalmayacak, bunun yerine ülkeye girdikten sonraki 36 saat içinde PCR testi yaptıracak.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre güncellenmiş liste 6 Ekim'den itibaren yürürlüğe koyulacak.