https://tr.sputniknews.com/20211003/katar-sputnik-v-ile-sinovac-asisini-yesil-listeye-aldi---1049482028.html

Katar, Sputnik V ile Sinovac aşısını 'yeşil' listeye aldı

Katar, Sputnik V ile Sinovac aşısını 'yeşil' listeye aldı

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkeye girişte test zorunluluğu olmadan kabul edeceği aşıların listesini güncelleyerek Rus Sputnik V ile Çinli Sinovac aşısını listeye... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T16:59+0300

2021-10-03T16:59+0300

2021-10-03T16:59+0300

koronavirüs

katar

sputnik v

sinovac

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Katar Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülkeye girişte test zorunluluğu olmadan kabul edilecek aşıların listesi güncellendi. Yeni düzenlemeye göre Katar, ülkeleri aşıları kabul edilen 'yeşil' ve aşıları kabul edilmeyen 'kırmızı' olmak üzere ikiye ayıracak. Onaylı aşılar listesine dahil edilen Sputnik V ve Sinovac aşısının tüm dozlarını yaptıranlar, Katar'a girmeden PCR testi sonucu sunmak zorunda kalmayacak, bunun yerine ülkeye girdikten sonraki 36 saat içinde PCR testi yaptıracak. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre güncellenmiş liste 6 Ekim'den itibaren yürürlüğe koyulacak.

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