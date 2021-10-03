https://tr.sputniknews.com/20211003/kilicdaroglu-erdogan-her-secim-oncesi-insanlari-tanzim-satisla-kandirmaya-calisiyorsun--1049486610.html

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık bin adet market açılması talimatı verdiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan "Her seçim öncesi... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T22:24+0300

2021-10-03T22:24+0300

2021-10-03T22:28+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

market

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın market açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:"Halkımız market sepeti yapmak için kredi çekiyor; domatesi, biberi krediyle alıyor. Yemin olsun ki, zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek. Yedirmeyeceğiz fakiri fukarayı sizin şaşaalı saraylarınıza. Zam peşinde koşan şirketler, bizim iktidarımızda unutsunlar kendilerini.Bu durumun yegâne kaynağı sensin Erdoğan. Senin tek adamcılığındır ülkeyi bu hale sokan. Üstelik her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun. Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü."

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, market