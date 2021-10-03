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Kılıçdaroğlu: Erdoğan, her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık bin adet market açılması talimatı verdiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan "Her seçim öncesi... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T22:24+0300
2021-10-03T22:28+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
market
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın market açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:"Halkımız market sepeti yapmak için kredi çekiyor; domatesi, biberi krediyle alıyor. Yemin olsun ki, zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek. Yedirmeyeceğiz fakiri fukarayı sizin şaşaalı saraylarınıza. Zam peşinde koşan şirketler, bizim iktidarımızda unutsunlar kendilerini.Bu durumun yegâne kaynağı sensin Erdoğan. Senin tek adamcılığındır ülkeyi bu hale sokan. Üstelik her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun. Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü."
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, market

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun

22:24 03.10.2021 (güncellendi: 22:28 03.10.2021)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık bin adet market açılması talimatı verdiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan "Her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın market açıklamasına tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Halkımız market sepeti yapmak için kredi çekiyor; domatesi, biberi krediyle alıyor. Yemin olsun ki, zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek. Yedirmeyeceğiz fakiri fukarayı sizin şaşaalı saraylarınıza. Zam peşinde koşan şirketler, bizim iktidarımızda unutsunlar kendilerini.
Bu durumun yegâne kaynağı sensin Erdoğan. Senin tek adamcılığındır ülkeyi bu hale sokan. Üstelik her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun. Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü."
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