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https://tr.sputniknews.com/20211003/kocaelide-patlayan-cakmak-gazi-yangina-neden-oldu-2-yarali-1049470461.html
Kocaeli'de patlayan çakmak gazı yangına neden oldu: 2 yaralı
Kocaeli'de patlayan çakmak gazı yangına neden oldu: 2 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çakmak gazının patlaması sonucunda meydana gelen yangında iki kişi yaralandı. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T00:53+0300
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yaşam
kocaeli
yangın
çakmak gazı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki evde yaşayan vatandaş, çakmağına gaz doldurmak istedi. Gazın bir anda patlaması neticesinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangının çıktığı evde bulunan 2 kişi yaralandı.Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Caddedeki park edilen araçlar sebebiyle, olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ekiiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.
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kocaeli, yangın, çakmak gazı

Kocaeli'de patlayan çakmak gazı yangına neden oldu: 2 yaralı

00:53 03.10.2021 (güncellendi: 00:54 03.10.2021)
© İHAÇakmak gazı patladı, ev yandı: 2 yaralı
Çakmak gazı patladı, ev yandı: 2 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© İHA
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çakmak gazının patlaması sonucunda meydana gelen yangında iki kişi yaralandı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki evde yaşayan vatandaş, çakmağına gaz doldurmak istedi. Gazın bir anda patlaması neticesinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangının çıktığı evde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Caddedeki park edilen araçlar sebebiyle, olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ekiiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sebebiyle vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.
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