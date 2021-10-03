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Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süreleri kısaldı
Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süreleri kısaldı
Kovid-19 temaslısı olup semptom göstermeyen aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T10:00+0300
2021-10-03T10:03+0300
koronavirüs
öğrenci
ortaokul
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 Rehberi'nin 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon' konulu bölümü güncellendi. Buna göre aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası, semptom göstermemeleri halinde PCR testi yapılmaksızın 10. günde sonlandırılabilecek. Kovid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek. Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5. günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek. PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10. günde sonlandırılacak.
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öğrenci, ortaokul, koronavirüs

Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süreleri kısaldı

10:00 03.10.2021 (güncellendi: 10:03 03.10.2021)
© AAÇocuk - okul - öğrenci - eğitim
Çocuk - okul - öğrenci - eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AA
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Kovid-19 temaslısı olup semptom göstermeyen aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 Rehberi'nin 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon' konulu bölümü güncellendi.
Buna göre aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası, semptom göstermemeleri halinde PCR testi yapılmaksızın 10. günde sonlandırılabilecek.
Kovid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek.
Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5. günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek.
PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10. günde sonlandırılacak.
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