https://tr.sputniknews.com/20211003/kovid-19-temaslisi-ogrenciler-ile-asisi-eksik-olanlarin-karantina-sureleri-kisaldi-1049473558.html

Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süreleri kısaldı

Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süreleri kısaldı

Kovid-19 temaslısı olup semptom göstermeyen aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

öğrenci

ortaokul

koronavirüs

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Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 Rehberi'nin 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon' konulu bölümü güncellendi. Buna göre aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası, semptom göstermemeleri halinde PCR testi yapılmaksızın 10. günde sonlandırılabilecek. Kovid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek. Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5. günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek. PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10. günde sonlandırılacak.

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2021

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öğrenci, ortaokul, koronavirüs