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https://tr.sputniknews.com/20211003/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-kapali-maras-bolgesini-230-binden-fazla-kisi-ziyaret-etti-1049485238.html
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Kapalı Maraş bölgesini 230 binden fazla kişi ziyaret etti
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Kapalı Maraş bölgesini 230 binden fazla kişi ziyaret etti
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Ekim 2020'de açılışı gerçekleştirilen Kapalı Maraş bölgesini bugüne kadar 230 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T20:49+0300
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türkiye
kuzey kıbrıs
ersin tatar
kapalı maraş
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Ersin Tatar, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen basınla buluşma etkinliğinde, "Maraş konusundaki son durum nedir?" sorusu üzerine, Maraş'ın 1974 yılından beri kapalı olduğunu anımsatarak, bölgenin tamamıyla Türk vakıflarına ait olduğunu söyledi.Maraş'ı ziyarete açtıklarını hatırlatan Tatar, şöyle konuştu:Tatar, bir gazetecinin, "Yapılmasını planlanan külliye ilgili son durum nedir?" sorusunu da yanıtladı.Bunun kendileri için çok büyük bir proje olduğunu vurgulayan Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilmiş bir kıymet ortaya çıkacaktır. Orada bizim Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis binası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olduğu ve o devlete yakışır şekilde bu yapıların yapılması önemlidir. 450 dönümlük arazide, 50 dönümü binalara ve 400 bin dönümü de parka ayırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Milli Park olarak değerlendirilecektir" bilgisini paylaştı.
türkiye
kuzey kıbrıs
kapalı maraş
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kuzey kıbrıs, ersin tatar, kapalı maraş

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Kapalı Maraş bölgesini 230 binden fazla kişi ziyaret etti

20:49 03.10.2021 (güncellendi: 20:52 03.10.2021)
© AAKuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AA
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Ekim 2020'de açılışı gerçekleştirilen Kapalı Maraş bölgesini bugüne kadar 230 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.
Ersin Tatar, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen basınla buluşma etkinliğinde, "Maraş konusundaki son durum nedir?" sorusu üzerine, Maraş'ın 1974 yılından beri kapalı olduğunu anımsatarak, bölgenin tamamıyla Türk vakıflarına ait olduğunu söyledi.
Maraş'ı ziyarete açtıklarını hatırlatan Tatar, şöyle konuştu:
"Taşınmaz Mal Komisyonu adında bir kurulumuz var. Kimin mal varlığı varsa oraya başvurulup iade edilmesini istiyoruz. Süreci şu anda sürdürüyoruz. Maraş bölgesini bugüne kadar 230 binden fazla kişi ziyaret etti. Bu sayı, pandemiye rağmen. Pandemi olmasa ziyaretçi sayısı milyonu bulurdu. Aşılama ve aldığımız tedbirlerle, açılmalarla, kısa bir süre sonra turizm ve öğrenci boyutuyla eski noktaya geldiğimizde o zaman Maraş'a ziyaretler artacak, Maraş daha fazla değer bulacak. O güzelim plaj ve oradaki sosyal tesisler, parklar yaşam bulacak. Uluslararası hukuk bağlamında yavaş yavaş yerleşime açılacaktır."
Tatar, bir gazetecinin, "Yapılmasını planlanan külliye ilgili son durum nedir?" sorusunu da yanıtladı.
Bunun kendileri için çok büyük bir proje olduğunu vurgulayan Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilmiş bir kıymet ortaya çıkacaktır. Orada bizim Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis binası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olduğu ve o devlete yakışır şekilde bu yapıların yapılması önemlidir. 450 dönümlük arazide, 50 dönümü binalara ve 400 bin dönümü de parka ayırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Milli Park olarak değerlendirilecektir" bilgisini paylaştı.
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