https://tr.sputniknews.com/20211003/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-kapali-maras-bolgesini-230-binden-fazla-kisi-ziyaret-etti-1049485238.html

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Kapalı Maraş bölgesini 230 binden fazla kişi ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Kapalı Maraş bölgesini 230 binden fazla kişi ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Ekim 2020'de açılışı gerçekleştirilen Kapalı Maraş bölgesini bugüne kadar 230 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T20:49+0300

2021-10-03T20:49+0300

2021-10-03T20:52+0300

türkiye

kuzey kıbrıs

ersin tatar

kapalı maraş

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Ersin Tatar, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen basınla buluşma etkinliğinde, "Maraş konusundaki son durum nedir?" sorusu üzerine, Maraş'ın 1974 yılından beri kapalı olduğunu anımsatarak, bölgenin tamamıyla Türk vakıflarına ait olduğunu söyledi.Maraş'ı ziyarete açtıklarını hatırlatan Tatar, şöyle konuştu:Tatar, bir gazetecinin, "Yapılmasını planlanan külliye ilgili son durum nedir?" sorusunu da yanıtladı.Bunun kendileri için çok büyük bir proje olduğunu vurgulayan Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilmiş bir kıymet ortaya çıkacaktır. Orada bizim Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis binası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olduğu ve o devlete yakışır şekilde bu yapıların yapılması önemlidir. 450 dönümlük arazide, 50 dönümü binalara ve 400 bin dönümü de parka ayırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Milli Park olarak değerlendirilecektir" bilgisini paylaştı.

türkiye

kuzey kıbrıs

kapalı maraş

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kuzey kıbrıs, ersin tatar, kapalı maraş