https://tr.sputniknews.com/20211003/kuzey-koreden-bmgkya-egemenligimizi-ve-oz-savunma-hakkimizi-ihlal-ediyorsunuz--1049475423.html

Kuzey Kore'den BMGK'ya: Egemenliğimizi ve öz savunma hakkımızı ihlal ediyorsunuz

Kuzey Kore'den BMGK'ya: Egemenliğimizi ve öz savunma hakkımızı ihlal ediyorsunuz

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Dairesi Başkanı Cho Chol Su, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'nin füze denemelerini... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T11:29+0300

2021-10-03T11:29+0300

2021-10-03T11:31+0300

savunma

kuzey kore

bmgk

füze

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BMGK'nın 1 Ekim'de gerçekleştirdiği kapalı toplantıyla ilgili açıklama yapan Cho, "Toplantıda ABD ile Fransa ve İngiltere de dahil müttefikleri, 'Hwasong-8' tipi yeni hipersonik füzenin test atışının BM kararının ihlali, uluslararası barışa ve komşu ülkelerin güvenliğine yönelik tehdit olduğunu iddia etti. Pyongyang, adil ve yasal olmayan BMGK kararlarını tanımadığını açıklamıştı" dedi. BMGK'nın Kuzey Kore'nin ulusal egemenliğini adil şekilde kullanmasını hem kapalı kapılar ardında hem de kamuoyu önünde kınamasını Pyongyang'ın egemenliğinin doğrudan göz ardı edilmesi anlamına geldiğini ve kabul edilemez bir provokasyon olduğunu kaydeden Cho, "Bize öz savunma hakkımızdan feragat etmemizi söylüyorlar. Bu, Kuzey Kore'yi egemen bir ülke olarak tanımadıklarından başka bir anlam ifade etmiyor" vurgusu yaptı.Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisi'nin 30 Eylül'de Jagang eyaletine bağlı Ryongrim ilçesinin Toyang-ri bölgesinde 'Hwasong-8' tipi bir hipersonik füzeyi test ettiği açıklanmıştı.

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kuzey kore, bmgk, füze