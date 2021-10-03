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Libya Dışişleri Bakanı'ndan bazı yabancı savaşçıların ülkeden ayrıldığı haberlerine teyit
Libya Dışişleri Bakanı'ndan bazı yabancı savaşçıların ülkeden ayrıldığı haberlerine teyit
Libya'daki 20 binden fazla yabancı savaşçı ve paralı askerin ülkeden çıkması kararının hayata geçirilmesine çalışan Dışişleri Bakanı Menguş, az sayıda... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T19:18+0300
2021-10-03T19:18+0300
2021-10-03T20:00+0300
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libya
necla el-menguş
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Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Kuveyt'i ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, Libya'yı terk etmeleri istenen yabancı savaşçıların bazısının gidip gitmediği sorusu üzerine "Haberler doğru. Çok mütevazi bir başlangıç yapıldı" dedi. Menguş, "Yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin çıkışı için çok daha büyük ve geniş çaplı bir organizasyon istemeye devam ediyoruz" diye ekleyerek uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı.Libya'nın ilk kadın Dışişleri Bakanı, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayıstaki Trablus ziyaretinde, Türkiye'yi 'Libya'daki 20 binden fazla yabancı savaşçı ve paralı askerin, BM Güvenlik Konseyi kararları ışığında ülkelerine geri gönderilmeleri için işbirliği yapmaya' davet etmişti. Libya'da yabancı güçlerin müdahalesiyle vekalet savaşına dönen iç savaşa son vermeyi hedefleyen Berlin sürecinin sonucunda, Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle geçici ulusal birlik hükümeti kuruldu. Bir yıl önce imzalanan Libya ateşkes anlaşmasının üç ay içinde ülkeyi terk etmesini istediği yabancı savaşçılar, askerler ve paralı askerlerle ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında aynı talepte bulunuluyor.Ancak Libya'daki tarafları destekleyen yabancı güçler aralarında uzlaşmadan yabancı savaşçıların toplu çıkışı zor gözükürken, bu mesele, yıl sonunda genel seçim organiazsyonu konusunda ulusal uzlaşıyı da zorlaştırıyor. Geçen ay 'birleşik, istikrarlı, tutarlı' uluslararası destek sağlamak ve Libya liderliği ile ülkenin geleceğini sahiplenme hissiyatını yeniden tesis için uluslararası konferans düzenleneceğinden söz eden Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, 24 Aralık'ta yapılması planlanan ulusal genel seçimleri baltalayabilecek 'ciddi zorluklar' olduğu uyarısını yapmıştı.
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libya, necla el-menguş
Libya Dışişleri Bakanı'ndan bazı yabancı savaşçıların ülkeden ayrıldığı haberlerine teyit
19:18 03.10.2021 (güncellendi: 20:00 03.10.2021)
Libya'daki 20 binden fazla yabancı savaşçı ve paralı askerin ülkeden çıkması kararının hayata geçirilmesine çalışan Dışişleri Bakanı Menguş, az sayıda yabancının gittiğini, ama geniş çaplı gidiş için uluslararası toplumun desteğini istediklerini belirtti.
Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Kuveyt'i ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, Libya'yı terk etmeleri istenen yabancı savaşçıların bazısının gidip gitmediği sorusu üzerine "Haberler doğru. Çok mütevazi bir başlangıç yapıldı" dedi.
Menguş, "Yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin çıkışı için çok daha büyük ve geniş çaplı bir organizasyon istemeye devam ediyoruz" diye ekleyerek uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı.
Libya'nın ilk kadın Dışişleri Bakanı, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayıstaki Trablus ziyaretinde, Türkiye'yi 'Libya'daki 20 binden fazla yabancı savaşçı ve paralı askerin, BM Güvenlik Konseyi kararları ışığında ülkelerine geri gönderilmeleri için işbirliği yapmaya' davet etmişti.
Libya'da yabancı güçlerin müdahalesiyle vekalet savaşına dönen iç savaşa son vermeyi hedefleyen Berlin sürecinin sonucunda, Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle geçici ulusal birlik hükümeti kuruldu. Bir yıl önce imzalanan Libya ateşkes anlaşmasının üç ay içinde ülkeyi terk etmesini istediği yabancı savaşçılar, askerler ve paralı askerlerle ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında aynı talepte bulunuluyor.
Ancak Libya'daki tarafları destekleyen yabancı güçler aralarında uzlaşmadan yabancı savaşçıların toplu çıkışı zor gözükürken, bu mesele, yıl sonunda genel seçim organiazsyonu konusunda ulusal uzlaşıyı da zorlaştırıyor.
Geçen ay 'birleşik, istikrarlı, tutarlı' uluslararası destek sağlamak ve Libya liderliği ile ülkenin geleceğini sahiplenme hissiyatını yeniden tesis için uluslararası konferans düzenleneceğinden söz eden Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, 24 Aralık'ta yapılması planlanan ulusal genel seçimleri baltalayabilecek 'ciddi zorluklar' olduğu uyarısını yapmıştı.