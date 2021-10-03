https://tr.sputniknews.com/20211003/mantar-toplarken-kaybolan-6-kisi-bulundu--1049485995.html

Mantar toplarken kaybolan 6 kişi bulundu

Mantar toplarken kaybolan 6 kişi bulundu

Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplarken kaybolan 5'i kadın 6 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

kayıp

mantar

ormanlık alan

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Eflani ilçesinde 6 kişi mantar aramak için ormana gitti. Bir süre sonra haber alınamayan kişilerin yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan jandarma AFAD ekiplerinden yardım istedi.Bir saatlik aramanın ardından 5'i kadın 6 kişi ekipler tarafından bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 6 kişi ailelerine teslim edildi.

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kayıp, mantar, ormanlık alan