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https://tr.sputniknews.com/20211003/mantar-toplarken-kaybolan-6-kisi-bulundu--1049485995.html
Mantar toplarken kaybolan 6 kişi bulundu
Mantar toplarken kaybolan 6 kişi bulundu
Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplarken kaybolan 5'i kadın 6 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T21:44+0300
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yaşam
kayıp
mantar
ormanlık alan
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Eflani ilçesinde 6 kişi mantar aramak için ormana gitti. Bir süre sonra haber alınamayan kişilerin yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan jandarma AFAD ekiplerinden yardım istedi.Bir saatlik aramanın ardından 5'i kadın 6 kişi ekipler tarafından bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 6 kişi ailelerine teslim edildi.
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kayıp, mantar, ormanlık alan

Mantar toplarken kaybolan 6 kişi bulundu

21:44 03.10.2021 (güncellendi: 21:45 03.10.2021)
© AAMantar toplarken kaybolan 6 kişi bulundu
Mantar toplarken kaybolan 6 kişi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AA
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Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplarken kaybolan 5'i kadın 6 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Eflani ilçesinde 6 kişi mantar aramak için ormana gitti. Bir süre sonra haber alınamayan kişilerin yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan jandarma AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Bir saatlik aramanın ardından 5'i kadın 6 kişi ekipler tarafından bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 6 kişi ailelerine teslim edildi.
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