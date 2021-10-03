https://tr.sputniknews.com/20211003/mecliste-yuksek-gerilim-onlemi-vekilin-stresine-bakir-topraklama-1049472814.html

Meclis'te 'yüksek gerilim' önlemi: Vekilin stresine bakır topraklama

Meclis'te 'yüksek gerilim' önlemi: Vekilin stresine bakır topraklama

TBMM Yönetimi, zaman zaman sert tartışmaların, hatta yumruklaşmaya varan kavgaların yaşandığı TBMM Genel Kurul salonunda, vekillerin stres ve gerginlik... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T09:21+0300

2021-10-03T09:21+0300

2021-10-03T09:23+0300

tbmm

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Yasama faaliyetlerinde gelişmiş teknolojik cihazların kullanılması için 'dijital restorasyon' gerçekleştiren TBMM Başkanlığı, yoğun siyasi gündem ve mesai nedeniyle sık sık vekiller arasında yüksek gerilimin yaşandığı Genel Kurul salonunda, bu gerilimi tetikleyebilecek yan etkenleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemleri de devreye aldı. Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre özellikle elektronik sistemlerden kaynaklanan vücuttaki yoğun elektrik birikimini önlemek için zemine bakır tel topraklama yöntemi uygulandı. Yenilenen anti-statik özellikli halılarla da vekillerin stres yükünün azaltması hedeflendi. Milletvekillerinin daha yoğun oksijen alarak rahatlamaları için Genel Kurulu’nun havalandırma sistemine destek olacak şekilde vekil sıralarına -tıpkı arabalarda olduğu gibi- havalandırma ünitesi yerleştirildi. Bu tedbirin özellikle uzun soluklu çalışmalarda Genel Kurul’daki havanın kalitesinin düşmesi ve oksijen azlığı nedeniyle vekillerin ister istemez uyuklama moduna geçmelerini önlemeyi de amaçladığı belirtiliyor. Yenilenen Genel Kurul’da vekil masalarındaki çekmeceler de iptal edildi. Konuya ilişkin Meclis yönetimi, “Milletvekilleri yine de protestolarına devam ederlerse ne olacak? Nasıl önlenecek?” sorusuna, “Elektrik verilir o zaman” esprisiyle karşılık verdi. Yeni teknik sistemle birlikte milletvekillerinin parmak izleri de yeniden alınıyor.TBMM’nin teknik donanımını anlatan TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu değişikliklere ilişkin olarak, “Milletvekili sıralarını orijinal rengine, gül ağacı rengine dönüştürdük. Matlaştırıldı, böylece ışıktan kaynaklanan parlaklık rahatsızlıklarını sona erdirdik. Halı sistemlerini de yeniledik, anti-statik, son derece hijyenik, alt tarafı da bakır sistemlerle, elektrik sistemlerini yer altına geçirerek topraklama sistemini de kurgulamış olduk” ifadelerini kullandı. Kumbuzoğlu, teknik düzenlemelerin milletvekillerinin stresini azaltıcı tedbirler içerdiğini de söyledi. Genel Kurul Salonu’nda görüntülerin, sekiz kamera ile HD sistemi ve 4K sistemine elverişli olacak şekilde yapıldığını aktaran Kumbuzoğlu, salonda ses güçlendirmesi yaptıklarını, havalandırma sistemlerini de daha aktif hale getirdiklerini anlattı. Yeni sistemde, oylama, yoklamanın kapalı devre sistemiyle çalışacağını vurgulayan Kumbuzoğlu, “Oylama, yoklama ve bütün konuşma sistemleri de parmak izi ve pin kodu girmek suretiyle mekanizmayı devreye sokacak” bilgisini verdi.

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