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Mezarlığın kapısını çaldılar, satmak isterken suçüstü yakalandılar
Mezarlığın kapısını çaldılar, satmak isterken suçüstü yakalandılar
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Evranlı Mezarlığı'nın giriş kapısını çalan 2 hırsızlık şüphelisi, kapıyı hurdacıya satmak üzereyken suçüstü yakalandı. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T02:41+0300
2021-10-03T02:41+0300
2021-10-03T02:41+0300
türkiye
aydın
mezarlık
hırsızlık
kapı
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Olay, Yeni Sanayi Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evranlı Mezarlığı’nın giriş kapısı yerinden sökülerek çalındı.112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları araştırmalarda kapıyı çalan şüphelilerin Y.U. ve A.E. olduklarını tespit etti.Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi çaldıkları kapıyı Yeni Sanayi Mahallesi’nde bir hurdacıya satmak isterken suçüstü yakaladı.Çalınan kapı Nazilli Belediyesi’ne teslim edilirken, Y.U. ve A.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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aydın, mezarlık, hırsızlık, kapı
Mezarlığın kapısını çaldılar, satmak isterken suçüstü yakalandılar
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Evranlı Mezarlığı'nın giriş kapısını çalan 2 hırsızlık şüphelisi, kapıyı hurdacıya satmak üzereyken suçüstü yakalandı.
Olay, Yeni Sanayi Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evranlı Mezarlığı’nın giriş kapısı yerinden sökülerek çalındı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları araştırmalarda kapıyı çalan şüphelilerin Y.U. ve A.E. olduklarını tespit etti.
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi çaldıkları kapıyı Yeni Sanayi Mahallesi’nde bir hurdacıya satmak isterken suçüstü yakaladı.
Çalınan kapı Nazilli Belediyesi’ne teslim edilirken, Y.U. ve A.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.