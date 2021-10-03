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Milli güreşçi Taha Akgül, dünya üçüncüsü oldu
Milli güreşçi Taha Akgül, dünya üçüncüsü oldu
Taha Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda ABD'li Nicolas Edward Gwiazdowski'yi 6-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T21:58+0300
2021-10-03T21:58+0300
2021-10-03T22:02+0300
spor
taha akgül
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandı.Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Taha Akgül, üçüncülük maçında ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski ile karşılaştı.Taha Akgül, karşılaşmada rakibine 6-4 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.
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taha akgül
Milli güreşçi Taha Akgül, dünya üçüncüsü oldu 21:58 03.10.2021 (güncellendi: 22:02 03.10.2021)
Taha Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda ABD'li Nicolas Edward Gwiazdowski'yi 6-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, serbest stil
125 kiloda bronz madalya kazandı.
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan
Taha Akgül,
üçüncülük maçında
ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski
ile karşılaştı.
Taha Akgül, karşılaşmada rakibine 6-4 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.