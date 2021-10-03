https://tr.sputniknews.com/20211003/milli-guresci-taha-akgul-dunya-ucuncusu-oldu-1049486246.html

Milli güreşçi Taha Akgül, dünya üçüncüsü oldu

Milli güreşçi Taha Akgül, dünya üçüncüsü oldu

Taha Akgül, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda ABD'li Nicolas Edward Gwiazdowski'yi 6-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

taha akgül

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Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandı.Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Taha Akgül, üçüncülük maçında ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski ile karşılaştı.Taha Akgül, karşılaşmada rakibine 6-4 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taha akgül