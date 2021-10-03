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Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T00:03+0300
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türkiye
yürüyüş
muş
gösteri
valilik
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Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının ülke geneli ve sınır dışında devam ettiği belirtildi. Terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketleri ve propagandaya dönüşebileceği aktarılan açıklamada, halkın yoğun yaşadığı yerler hedef seçilerek düzenlenecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği bildirildi.Yasa dışı örgütler ve uzantılarınca çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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yürüyüş, muş, gösteri, valilik

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı

00:03 03.10.2021 (güncellendi: 00:09 03.10.2021)
© AAkoronavirüs - polis
koronavirüs - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AA
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Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının ülke geneli ve sınır dışında devam ettiği belirtildi.
Terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketleri ve propagandaya dönüşebileceği aktarılan açıklamada, halkın yoğun yaşadığı yerler hedef seçilerek düzenlenecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği bildirildi.
Yasa dışı örgütler ve uzantılarınca çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler, 2 Ekim saat 00.01'den 17 Ekim saat 00.01'e kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
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