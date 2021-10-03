https://tr.sputniknews.com/20211003/phillip-cocu-fenerbahce-benim-icin-yanlis-zamanda-yanlis-secimdi-1049473313.html

Phillip Cocu: Fenerbahçe benim için yanlış zamanda yanlış seçimdi

Phillip Cocu: Fenerbahçe benim için yanlış zamanda yanlış seçimdi

Fenerbahçe’de kısa bir süre görev alan ancak başarısız sonuçların ardından takımdan gönderilen Phillip Cocu, “Kupalar için mücadele edeceğimizi düşünmüştüm... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T09:40+0300

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spor

fenerbahçe

phillip cocu

uefa

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Fenerbahçe’de 2018-19 sezonun başında büyük umutlarla göreve getirilen ancak alınan kötü sonuçların ardından 10. haftada vedalaşılan Phillip Cocu, sarı lacivertliler için ‘yanlış seçimdi’ değerlendirmesini yaptı.‘Farklı bir kültürde olmanın zorluğu beni buraya çekti’Akşam'ın aktardığına göre Hollandalı teknik direktör, PSV’deki başarılı günlerinin ardından neden Fenerbahçe’ye geldiğini şu sözlerle anlattı:'Düzeltmeleri 3 yıl sürdü'Cocu, “Fenerbahçe’de karmaşık bir hikaye vardı. Kulüp UEFA kısıtlamalarından dolayı oyuncu alamıyordu ve başka sıkıntılar vardı. Şimdi UEFA kısıtlamaları kalktı ve yepyeni bir takımla Fenerbahçe yeniden zirvede ama bu karışıklıkları düzeltmeleri 3 yılı aldı” diye konuştu.

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fenerbahçe, phillip cocu, uefa