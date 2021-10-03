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Roma’daki tarihi Demir Köprü'de yangın
Roma’daki tarihi Demir Köprü'de yangın
İtalya’nın başkenti Roma’daki Tiber Nehri üzerinde yer alan tarihi Demir Köprü yangın nedeniyle hasar gördü. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
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фото, yangın, köprü, roma

Roma’daki tarihi Demir Köprü'de yangın

15:10 03.10.2021 (güncellendi: 15:11 03.10.2021)
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İtalya’nın başkenti Roma’daki Tiber Nehri üzerinde yer alan tarihi Demir Köprü yangın nedeniyle hasar gördü.
© İHA / GIULIA MARRAZZO

İtalya’nın başkenti Roma’da dün gece saatlerinde Tiber Nehri üzerinde yer alan 19. yüzyıldan kalma tarihi Demir Köprü’de yangın çıktı.

İtalya’nın başkenti Roma’da dün gece saatlerinde Tiber Nehri üzerinde yer alan 19. yüzyıldan kalma tarihi Demir Köprü’de yangın çıktı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / GIULIA MARRAZZO

İtalya’nın başkenti Roma’da dün gece saatlerinde Tiber Nehri üzerinde yer alan 19. yüzyıldan kalma tarihi Demir Köprü’de yangın çıktı.

© İHA / GIULIA MARRAZZO

Yerel medya, yangının köprünün altındaki bir barakada kısa devre nedeniyle çıktığını belirtirken, itfaiye ekipleri ise yangının hasarlı bir gaz borusundan kaynaklandığı ifade etti.

Yerel medya, yangının köprünün altındaki bir barakada kısa devre nedeniyle çıktığını belirtirken, itfaiye ekipleri ise yangının hasarlı bir gaz borusundan kaynaklandığı ifade etti. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / GIULIA MARRAZZO

Yerel medya, yangının köprünün altındaki bir barakada kısa devre nedeniyle çıktığını belirtirken, itfaiye ekipleri ise yangının hasarlı bir gaz borusundan kaynaklandığı ifade etti.

© İHA / CLAUDIO PERI

İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Alevler gece karanlığında gökyüzünü aydınlatırken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada yangında yaralanan olmadığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Alevler gece karanlığında gökyüzünü aydınlatırken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada yangında yaralanan olmadığı belirtildi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / CLAUDIO PERI

İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Alevler gece karanlığında gökyüzünü aydınlatırken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada yangında yaralanan olmadığı belirtildi.

© İHA / CLAUDIO PERI

Köprünün çevresindeki bölgelerde yangın nedeniyle saatlerce elektrik kesintisi yaşandı. Karayolu trafiği için kullanılan köprü, yangının ardından trafiğe kapatıldı.

Köprünün çevresindeki bölgelerde yangın nedeniyle saatlerce elektrik kesintisi yaşandı. Karayolu trafiği için kullanılan köprü, yangının ardından trafiğe kapatıldı. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / CLAUDIO PERI

Köprünün çevresindeki bölgelerde yangın nedeniyle saatlerce elektrik kesintisi yaşandı. Karayolu trafiği için kullanılan köprü, yangının ardından trafiğe kapatıldı.

© İHA / CLAUDIO PERI

1863 yılında inşa edilen ve resmi adı Ponte dell'Industria (Endüstri Köprüsü) olan köprü yoğun nüfuslu Ostiense ve Portuense semtlerini birbirine bağlıyor. Romalılar 131 metre uzunluğundaki köprüyü diğer taş köprülerin aksine demirden yapılması nedeniyle Demir Köprü olarak isimlendiriyor.

1863 yılında inşa edilen ve resmi adı Ponte dell&#x27;Industria (Endüstri Köprüsü) olan köprü yoğun nüfuslu Ostiense ve Portuense semtlerini birbirine bağlıyor. Romalılar 131 metre uzunluğundaki köprüyü diğer taş köprülerin aksine demirden yapılması nedeniyle Demir Köprü olarak isimlendiriyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / CLAUDIO PERI

1863 yılında inşa edilen ve resmi adı Ponte dell'Industria (Endüstri Köprüsü) olan köprü yoğun nüfuslu Ostiense ve Portuense semtlerini birbirine bağlıyor. Romalılar 131 metre uzunluğundaki köprüyü diğer taş köprülerin aksine demirden yapılması nedeniyle Demir Köprü olarak isimlendiriyor.

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