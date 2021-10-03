Roma’daki tarihi Demir Köprü'de yangın

© İHA / CLAUDIO PERI

1863 yılında inşa edilen ve resmi adı Ponte dell'Industria (Endüstri Köprüsü) olan köprü yoğun nüfuslu Ostiense ve Portuense semtlerini birbirine bağlıyor. Romalılar 131 metre uzunluğundaki köprüyü diğer taş köprülerin aksine demirden yapılması nedeniyle Demir Köprü olarak isimlendiriyor.