Rusya: Halep'te militanların açtığı ateş sonucu iki Suriyeli asker yaralandı

Tuğamiral Kulit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nusra Cephesi militanlarının Halep vilayetindeki yerleşim yerlerine açtığı ateş sonucu iki Suriyeli askerin yaralandığını söyledi.Kulit, “Halep vilayetinde, Ruyaha ve Bakdin bölgelerinde hükümet güçlerinin mevzilerine teröristler tarafından hafif silahlarla ateş açılması sonucu iki Suriyeli asker yaralandı” diye konuştu.Son 24 saatte İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde teröristlerin 17 kez ateş açtıklarının saptandığını ifade eden Kulit, Haseke’de ise bir Rus-Türk devriyesi daha yapıldığını sözlerine ekledi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, Nusra Cephesi militanlarının Halep vilayetindeki yerleşim yerlerine açtığı ateş sonucu iki Suriyeli askerin yaralandığını belirtti.
Tuğamiral Kulit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nusra Cephesi militanlarının Halep vilayetindeki yerleşim yerlerine açtığı ateş sonucu iki Suriyeli askerin yaralandığını söyledi.
Kulit, “Halep vilayetinde, Ruyaha ve Bakdin bölgelerinde hükümet güçlerinin mevzilerine teröristler tarafından hafif silahlarla ateş açılması sonucu iki Suriyeli asker yaralandı” diye konuştu.