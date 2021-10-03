Rusya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölü sayısında yeni rekor

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya'da son 24 saatte 25 bin 769 kişi koronavirüse yakalandı. Bu, 26 bin 301 vakanın kaydedildiği 2 Ocak tarihinden beri görülen en yüksek vaka sayısı oldu. İki gündür 25 binin üzerinde çıkan vaka sayısının son beş gündür sürekli arttığına da dikkat çekildi. Rusya'da ölü sayısı bakımından da olumsuz bir veri elde edildi. 890 can kaybı verilen ülkede pandeminin başından bu yanaki en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi. Böylece 1 Ekim'de kaydedilen en yüksek ölüm sayısı (887) aşılmış oldu. Rusya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 209 bin 918'e yükseldi. Kovid-19'la mücadeleyi kazananların sayısı ise 15 bin 391 artarak toplamda 6 milyon 725 bin 965'e ulaştı.
2 Ocak'tan bu yana en yüksek vaka sayısının kaydedildiği Rusya'da günlük ölüm sayısında son üç gün içinde ikinci kez rekor kırıldı.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya'da son 24 saatte 25 bin 769 kişi koronavirüse yakalandı. Bu, 26 bin 301 vakanın kaydedildiği 2 Ocak tarihinden beri görülen en yüksek vaka sayısı oldu. İki gündür 25 binin üzerinde çıkan vaka sayısının son beş gündür sürekli arttığına da dikkat çekildi.
Rusya'da ölü sayısı bakımından da olumsuz bir veri elde edildi. 890 can kaybı verilen ülkede pandeminin başından bu yanaki en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi. Böylece 1 Ekim'de kaydedilen en yüksek ölüm sayısı (887) aşılmış oldu.
Rusya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 209 bin 918'e yükseldi. Kovid-19'la mücadeleyi kazananların sayısı ise 15 bin 391 artarak toplamda 6 milyon 725 bin 965'e ulaştı.