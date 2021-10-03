https://tr.sputniknews.com/20211003/saglik-bakanligi-guncel-verileri-acikladi-194-can-kaybi-27-bin-351-yeni-vaka-1049485090.html

Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı: 194 can kaybı, 27 bin 351 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı: 194 can kaybı, 27 bin 351 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T20:27+0300

2021-10-03T20:27+0300

2021-10-03T20:35+0300

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son durumu "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı" ifadeleriyle paylaştı.

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son dakika, fahrettin koca, vaka, vaka sayısı