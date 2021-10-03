https://tr.sputniknews.com/20211003/sana-nusra-militanlari-idlib-ve-hamada-cephe-hattina-klor-ve-sarin-gazi-yuklu-roketler-gonderdi--1049473895.html

SANA: Nusra militanları, İdlib ve Hama'da cephe hattına klor ve sarin gazı yüklü roketler gönderdi

SANA: Nusra militanları, İdlib ve Hama'da cephe hattına klor ve sarin gazı yüklü roketler gönderdi

El Nusra Cephesi militanlarının İdlib ve Hama vilayetlerinde cephe hattına zehirli madde yüklü roketler gönderdiği aktarıldı. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T10:15+0300

2021-10-03T10:15+0300

2021-10-03T10:16+0300

suriye

el nusra

hama

idlib

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1043951497_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f0f75b0980e5a583c4bfe5ec9d9e1199.jpg

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın, kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yabancı uzmanlar, roketlerin taşınmasında Nusra militanlarına destek sağladı. Kaynaklar, militanların söz konusu roketleri provokasyon düzenlemek ve Suriye ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlamak için cephe hattına gönderdiğini ifade etti. Roketlerin başlıklarına klor ve sarin gazı doldurulduğunu söyleyen kaynaklara göre militanlar, kendi kontrolleri altındaki Cisr El Şuğur ile Badam yerleşimlerine saldırmayı planlıyor. Haberde, "İki araç, El Bab vadisinde Nusra militanları tarafından ele geçirilen köylerden birine gönderildi. Dört roket de ambulansla Cabal el Zaviye ilçesindeki İhsim yerleşimine götürüldü" dendi.

suriye

hama

idlib

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suriye, el nusra, hama, idlib