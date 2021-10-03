SANA: Nusra militanları, İdlib ve Hama'da cephe hattına klor ve sarin gazı yüklü roketler gönderdi

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın, kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yabancı uzmanlar, roketlerin taşınmasında Nusra militanlarına destek sağladı. Kaynaklar, militanların söz konusu roketleri provokasyon düzenlemek ve Suriye ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlamak için cephe hattına gönderdiğini ifade etti. Roketlerin başlıklarına klor ve sarin gazı doldurulduğunu söyleyen kaynaklara göre militanlar, kendi kontrolleri altındaki Cisr El Şuğur ile Badam yerleşimlerine saldırmayı planlıyor. Haberde, "İki araç, El Bab vadisinde Nusra militanları tarafından ele geçirilen köylerden birine gönderildi. Dört roket de ambulansla Cabal el Zaviye ilçesindeki İhsim yerleşimine götürüldü" dendi.
El Nusra Cephesi militanlarının İdlib ve Hama vilayetlerinde cephe hattına zehirli madde yüklü roketler gönderdiği aktarıldı.
Suriye devlet haber ajansı SANA'nın, kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yabancı uzmanlar, roketlerin taşınmasında Nusra militanlarına destek sağladı.
Kaynaklar, militanların söz konusu roketleri provokasyon düzenlemek ve Suriye ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlamak için cephe hattına gönderdiğini ifade etti. Roketlerin başlıklarına klor ve sarin gazı doldurulduğunu söyleyen kaynaklara göre militanlar, kendi kontrolleri altındaki Cisr El Şuğur ile Badam yerleşimlerine saldırmayı planlıyor.
Haberde, "İki araç, El Bab vadisinde Nusra militanları tarafından ele geçirilen köylerden birine gönderildi. Dört roket de ambulansla Cabal el Zaviye ilçesindeki İhsim yerleşimine götürüldü" dendi.