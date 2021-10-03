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Sosyal medya fenomenleri, Bayülgen'in 'Hepsi çöp' açıklamasını değerlendirdi: Çirkin, kabul edilemez
Sosyal medya fenomenleri, Bayülgen'in 'Hepsi çöp' açıklamasını değerlendirdi: Çirkin, kabul edilemez
Bayülgen'in sosyal medya içerik üreticileri hakkında sarf ettiği gündem yaratan sözlere yanıt veren fenomenlerden Ergen bu yorumu 'çirkin ve kabul edilemez'... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T12:01+0300
2021-10-03T12:01+0300
sosyal medya
okan bayülgen
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Katıldığı bir programda sosyal medya fenomenleri ve influencer’lara "Hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar" sözlerini sarf eden Okan Bayülgen sosyal medyanın gündemine oturdu. Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan bazı sosyal medya ünlüleri de Bayülgen'e yanıt verdi.Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen: Ulusal kanallarda yaptığı programlarla ahlaki değerlerimizi hiçe sayarak kolayca para kazandı. Şimdi sosyal medyada binbir emekle çekilen, her saniyesi emek kokan, bir şeyler yapıp bir şeyler kanıtlamaya çalışan gençliğe, ‘para kazanmaya çalışan zavallılar’ demesi son derece çirkin ve kabul edilemez. Sanırım bu çirkin yorumun altında eskisi gibi popüler olmayan programın ve kitlelerin sosyal medyaya kayması yatıyor.Sosyal medyada ‘Odun Herif’ olarak tanınan Kadir Doğrubakar: Bayülgen, kurt bir ekran insanı. Nasıl gündeme geleceğini iyi biliyor ama o an bu cevabı gündeme gelmek için söylediğini düşünmüyorum. Gerçekten samimi düşünceleri böyle. Hepsi diyerek bir genelleme yapmış ama tüm sosyal medya fenomenlerinin onları takip edenlere hiçbir şey vermeyen, çöp, boş, zavallı insanlar olmadığını o da biliyor. Hepsi değil ama geneli için konuşursak Bayülgen’den çok da farklı düşünmüyorum. Özellikle Instagram, Tiktok ve Twitter’daki popülerliği paraya çevirmek istediğinizde oluşturduğunuz profilin de dışına çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Kötü kurgulanmış marka işbirlikleri neticesinde sosyal medya profilinizi çöpe çeviriyorsunuz. Çok da haksız değil.Bugün sosyal medyada beğeni kaygısıyla yine benzer işler yapılıyor. Dikkat çekebilmek, izlenmek ve takipçi için yapılabileceklerin sınırı yok. Doz her gün artıyor. Bu da toplumda haklı olarak ‘sosyal medya fenomenliği kötüdür’ gibi bir izlenim oluşturuyor. Kendimi ayrı tutmuyorum. Bir belediye başkanına sosyal medya üzerinden çeşitli şakalar yaparak popüler olmuştum. Dozunun, şeklinin farklı olması farklı bir amacım olduğunu göstermiyor. Amaç popüler olmak. Sosyal medya ünlüsü arkadaşları motive eden şey de o; popüler olma, dikkat çekme dürtüsü. Sadece şekli ve dozu farklı. Ancak talep var. Kirli bilgiye, çöp içeriğe, kalitesizliğe talep var. Türkiye’de medya dünyası hep böyleydi. 90’lar televizyon şov dünyasının yenisi artık bu. Hayat boşluk kabul etmez.Fenomenlerin çok para kazandığı yorumlarına gelince. Doğru değil. İstisnalar var tabii. Yaptığı tek bir paylaşımla yüz binlerce kişiye ulaşan, milyon takipçili hesaplar elbette bir işçiden fazla kazanıyor. “Profesör bile 10 bin TL maaş alırken sosyal medya fenomenleri 50 bin TL kazanıyor” eleştirileri kıskançlıktan başka bir şey değil. Parayı devlet ödemiyor yahu. Markalar ödüyor. Arz/talep meselesi. Bu eleştirileri yapan başka meslek sahipleri buyursunlar bu işe soyunsunlar. Beyin cerrahı çıkıp Tiktok videosu çeksin. Belki bir marka gelip reklam verir.Sosyal medya fenomeni Ata Benli: İç mimarım. Burslu okudum ve birincilikle mezun oldum. Sosyal medyaya içerik üretme işini mimarlıktan daha severek yapıyorum. Boş iş olduğunu ise asla düşünmüyorum. Gün boyu medya taraması yapıyorum, kafa patlatıyorum. Yaptığım işin kaliteli olması önemli zira bunlar hem reklam fiyatlarıma hem etkileşimime doğrudan etki eden şeyler. Ana kazancım YouTube izlenmelerinden geliyor ama vergisini de veriyorum ki şimdi ek vergi de gelecek. Boş iş olduğunu söyleyenler maddi ve sosyal kazanımlarımı görünce ‘Keşke ben de yapsam’ diyorlar. E, yap abi! Madem bu kadar basit. Sosyal medya zaten bu yüzden var, sen de yapabil diye... ‘Çöp’ yorumuna gelince... Bak! O çöp demesiydi sen beni aramayacaktın. Bu röportaj da olmayacaktı. Siz konuşmaya devam ettikçe bize etkileşim kazandırmaya da devam edeceksiniz. Hiç konuşmasanız zaten biz de olmayız!
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sosyal medya, okan bayülgen

Sosyal medya fenomenleri, Bayülgen'in 'Hepsi çöp' açıklamasını değerlendirdi: Çirkin, kabul edilemez

12:01 03.10.2021
© AAInstagram / sosyal medya
Instagram / sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AA
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Bayülgen'in sosyal medya içerik üreticileri hakkında sarf ettiği gündem yaratan sözlere yanıt veren fenomenlerden Ergen bu yorumu 'çirkin ve kabul edilemez' olarak niteledi. ‘Odun Herif’ olarak tanınan Doğrubakar, "Hepsi değil ama geneli için konuşursak çok da farklı düşünmüyorum" dedi. Benli ise "Hiç konuşmasanız zaten olmayız" mesajı verdi.
Katıldığı bir programda sosyal medya fenomenleri ve influencer’lara "Hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar" sözlerini sarf eden Okan Bayülgen sosyal medyanın gündemine oturdu. Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan bazı sosyal medya ünlüleri de Bayülgen'e yanıt verdi.
Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen: Ulusal kanallarda yaptığı programlarla ahlaki değerlerimizi hiçe sayarak kolayca para kazandı. Şimdi sosyal medyada binbir emekle çekilen, her saniyesi emek kokan, bir şeyler yapıp bir şeyler kanıtlamaya çalışan gençliğe, ‘para kazanmaya çalışan zavallılar’ demesi son derece çirkin ve kabul edilemez. Sanırım bu çirkin yorumun altında eskisi gibi popüler olmayan programın ve kitlelerin sosyal medyaya kayması yatıyor.
Sosyal medyada ‘Odun Herif’ olarak tanınan Kadir Doğrubakar: Bayülgen, kurt bir ekran insanı. Nasıl gündeme geleceğini iyi biliyor ama o an bu cevabı gündeme gelmek için söylediğini düşünmüyorum. Gerçekten samimi düşünceleri böyle. Hepsi diyerek bir genelleme yapmış ama tüm sosyal medya fenomenlerinin onları takip edenlere hiçbir şey vermeyen, çöp, boş, zavallı insanlar olmadığını o da biliyor. Hepsi değil ama geneli için konuşursak Bayülgen’den çok da farklı düşünmüyorum. Özellikle Instagram, Tiktok ve Twitter’daki popülerliği paraya çevirmek istediğinizde oluşturduğunuz profilin de dışına çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Kötü kurgulanmış marka işbirlikleri neticesinde sosyal medya profilinizi çöpe çeviriyorsunuz. Çok da haksız değil.
Bugün sosyal medyada beğeni kaygısıyla yine benzer işler yapılıyor. Dikkat çekebilmek, izlenmek ve takipçi için yapılabileceklerin sınırı yok. Doz her gün artıyor. Bu da toplumda haklı olarak ‘sosyal medya fenomenliği kötüdür’ gibi bir izlenim oluşturuyor. Kendimi ayrı tutmuyorum. Bir belediye başkanına sosyal medya üzerinden çeşitli şakalar yaparak popüler olmuştum. Dozunun, şeklinin farklı olması farklı bir amacım olduğunu göstermiyor. Amaç popüler olmak. Sosyal medya ünlüsü arkadaşları motive eden şey de o; popüler olma, dikkat çekme dürtüsü. Sadece şekli ve dozu farklı. Ancak talep var. Kirli bilgiye, çöp içeriğe, kalitesizliğe talep var. Türkiye’de medya dünyası hep böyleydi. 90’lar televizyon şov dünyasının yenisi artık bu. Hayat boşluk kabul etmez.
Fenomenlerin çok para kazandığı yorumlarına gelince. Doğru değil. İstisnalar var tabii. Yaptığı tek bir paylaşımla yüz binlerce kişiye ulaşan, milyon takipçili hesaplar elbette bir işçiden fazla kazanıyor. “Profesör bile 10 bin TL maaş alırken sosyal medya fenomenleri 50 bin TL kazanıyor” eleştirileri kıskançlıktan başka bir şey değil. Parayı devlet ödemiyor yahu. Markalar ödüyor. Arz/talep meselesi. Bu eleştirileri yapan başka meslek sahipleri buyursunlar bu işe soyunsunlar. Beyin cerrahı çıkıp Tiktok videosu çeksin. Belki bir marka gelip reklam verir.
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Jahrein'den Okan Bayülgen'e yanıt: Senin içeriğin de ego pornosuydu
1 Ekim, 14:48
Sosyal medya fenomeni Ata Benli: İç mimarım. Burslu okudum ve birincilikle mezun oldum. Sosyal medyaya içerik üretme işini mimarlıktan daha severek yapıyorum. Boş iş olduğunu ise asla düşünmüyorum. Gün boyu medya taraması yapıyorum, kafa patlatıyorum. Yaptığım işin kaliteli olması önemli zira bunlar hem reklam fiyatlarıma hem etkileşimime doğrudan etki eden şeyler. Ana kazancım YouTube izlenmelerinden geliyor ama vergisini de veriyorum ki şimdi ek vergi de gelecek. Boş iş olduğunu söyleyenler maddi ve sosyal kazanımlarımı görünce ‘Keşke ben de yapsam’ diyorlar. E, yap abi! Madem bu kadar basit. Sosyal medya zaten bu yüzden var, sen de yapabil diye... ‘Çöp’ yorumuna gelince... Bak! O çöp demesiydi sen beni aramayacaktın. Bu röportaj da olmayacaktı. Siz konuşmaya devam ettikçe bize etkileşim kazandırmaya da devam edeceksiniz. Hiç konuşmasanız zaten biz de olmayız!
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