https://tr.sputniknews.com/20211003/sosyal-medyada-yeni-gelir-kapisi-fenomenler-kendilerine-hakaret-ettirerek-para-kazaniyor-1049479648.html

Sosyal medyada yeni gelir kapısı: Fenomenler kendilerine hakaret ettirerek para kazanıyor

Sosyal medyada yeni gelir kapısı: Fenomenler kendilerine hakaret ettirerek para kazanıyor

Avukat Enes Saran, bazı fenomenlerin toplumun belirli kesimlerini tahrik edecek şekilde paylaşımlarda bulunduğunu söyleyerek, “Kişi doğacak sonucu tahmin... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T15:10+0300

2021-10-03T15:10+0300

2021-10-03T15:14+0300

türkiye

hakaret

gelir

sosyal medya fenomeni

uzlaşma

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Sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapan bazı fenomenler, kendilerine yapılan hakaret içerikli yorumları gelire çeviriyor. Avukat Enes Saran, hakaret suçunun uzlaştırmaya tabi bir suç olduğunu söyleyerek, “Herkes şeref ve saygınlığını korumak için savcılıklara şikayette bulunma hakkına sahiptir. Ama ne yazık ki son dönemlerde çeşitli sosyal medya fenomenlerinin bunu hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirebileceğimiz şekilde kullandığını gözlemlemekteyiz” ifadelerini kullandı.‘Zaten bunlar hakaret beklentisi ile yapılan paylaşımlar’Saran, bazı sosyal medya fenomenlerinin toplumun belirli kesimlerini tahrik edecek şekilde paylaşımlarda bulunduğunu söyledi:‘Kendisine hakaret edilmesini sağlıyor’İlk bakışta bunun bir hak arama özgürlüğü gibi göründüğünü belirten avukat Enes Saran, şöyle devam etti:‘Binlerce kişiye karşı şikayet olduğu için çok ciddi bir gelir kaynağı oluşmuş oluyor’Şikayet edilen kişilerin uzlaşmayı mantıklı gördüğünü söyleyen Saran, “Bunu istismar eden sosyal medya fenomenleri açısından düşünürsek yüzlerce, belki binlerce kişiye karşı gerçekleştirilen bir şikayet olduğu için çok ciddi bir gelir kaynağı oluşmuş oluyor. Bu durum da istismar edilmesini kolaylaştırıyor” dedi.‘Uzlaştırmanın faydasının olabilmesi için düzenlemeye ihtiyaç var’Avukat Saran, uzlaştırma kurumunun amaçlarından birinin yargının üzerindeki iş yükünü azaltmak olduğunu söyledi:Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Uzlaştırma İstatistiği verilerine göre 2020 yılında en fazla uzlaşma sağlanan ilk on suç arasında hakaret ilk sırada yer alıyor.

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hakaret, gelir, sosyal medya fenomeni, uzlaşma