https://tr.sputniknews.com/20211003/sosyal-medyadan-cami-manzarali-alkol-paylasimi-yapan-bir-kisinin-jandarma-ifadesini-aldi--1049482361.html

Sosyal medyadan cami manzaralı alkol paylaşımı yapan bir kişinin jandarma ifadesini aldı

Sosyal medyadan cami manzaralı alkol paylaşımı yapan bir kişinin jandarma ifadesini aldı

Zonguldak'ta sosyal medyadan alkolle ilgili yaptığı paylaşımda bir caminin olduğu fotoğraf kullanan Engin Zaman isimli kişi, jandarmanın ifadesini almak üzere... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T17:30+0300

2021-10-03T17:30+0300

2021-10-03T17:35+0300

türkiye

sosyal medya

cami

ifade

alkol

jandarma

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Zonguldak'ta mağara turizmi için çalışmalar yapan Engin Zaman, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzunmehmet Camii'nin de yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Zaman, paylaşımına "Çok içki içmem ama bu manzara karşısında bir büyük ile ağzımı çalkalar, ikinci büyük ile çakır keyif olup beş rekat keyif yaparım" notunu yazdı. Yaşanan tepkiler üzerine yeni bir paylaşım yaparak fotoğrafı kaldırdığını duyuran Zaman, "Dün akşamki manzara paylaşımını yanlış yorumlara neden olduğu için kaldırdım. Bundan sonra ahmaklar için daha açıklayıcı yazacağım" ifadelerine yer verdi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre hakkında suç duyurusunda bulunulan Engin Zaman, bir süre sonra bir paylaşım daha yaparak, "Teşekkürler Zonguldak jandarma ifademi almak için geldi. Hakkınızı helal edin" dedi. Paylaşımı nedeniyle Engin Zaman hakkında soruşturma başlatıldığı ve jandarmadaki ifadesinin sürdüğü öğrenildi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da Engin Zaman'ın paylaşımına tepki göstererek sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

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sosyal medya, cami, ifade, alkol, jandarma