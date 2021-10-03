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Sosyal medyadan cami manzaralı alkol paylaşımı yapan bir kişinin jandarma ifadesini aldı
Sosyal medyadan cami manzaralı alkol paylaşımı yapan bir kişinin jandarma ifadesini aldı
Zonguldak'ta sosyal medyadan alkolle ilgili yaptığı paylaşımda bir caminin olduğu fotoğraf kullanan Engin Zaman isimli kişi, jandarmanın ifadesini almak üzere... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T17:30+0300
2021-10-03T17:35+0300
türkiye
sosyal medya
cami
ifade
alkol
jandarma
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Zonguldak'ta mağara turizmi için çalışmalar yapan Engin Zaman, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzunmehmet Camii'nin de yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Zaman, paylaşımına "Çok içki içmem ama bu manzara karşısında bir büyük ile ağzımı çalkalar, ikinci büyük ile çakır keyif olup beş rekat keyif yaparım" notunu yazdı. Yaşanan tepkiler üzerine yeni bir paylaşım yaparak fotoğrafı kaldırdığını duyuran Zaman, "Dün akşamki manzara paylaşımını yanlış yorumlara neden olduğu için kaldırdım. Bundan sonra ahmaklar için daha açıklayıcı yazacağım" ifadelerine yer verdi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre hakkında suç duyurusunda bulunulan Engin Zaman, bir süre sonra bir paylaşım daha yaparak, "Teşekkürler Zonguldak jandarma ifademi almak için geldi. Hakkınızı helal edin" dedi. Paylaşımı nedeniyle Engin Zaman hakkında soruşturma başlatıldığı ve jandarmadaki ifadesinin sürdüğü öğrenildi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da Engin Zaman'ın paylaşımına tepki göstererek sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
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sosyal medya, cami, ifade, alkol, jandarma

Sosyal medyadan cami manzaralı alkol paylaşımı yapan bir kişinin jandarma ifadesini aldı

17:30 03.10.2021 (güncellendi: 17:35 03.10.2021)
© AAInstagram / sosyal medya
Instagram / sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AA
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Zonguldak'ta sosyal medyadan alkolle ilgili yaptığı paylaşımda bir caminin olduğu fotoğraf kullanan Engin Zaman isimli kişi, jandarmanın ifadesini almak üzere geldiğini açıkladı.
Zonguldak'ta mağara turizmi için çalışmalar yapan Engin Zaman, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzunmehmet Camii'nin de yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.
© İHAEngin Zaman'ın paylaşımı
Engin Zaman'ın paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
Engin Zaman'ın paylaşımı
© İHA
Zaman, paylaşımına "Çok içki içmem ama bu manzara karşısında bir büyük ile ağzımı çalkalar, ikinci büyük ile çakır keyif olup beş rekat keyif yaparım" notunu yazdı. Yaşanan tepkiler üzerine yeni bir paylaşım yaparak fotoğrafı kaldırdığını duyuran Zaman, "Dün akşamki manzara paylaşımını yanlış yorumlara neden olduğu için kaldırdım. Bundan sonra ahmaklar için daha açıklayıcı yazacağım" ifadelerine yer verdi.
© İHAZonguldak'ta cami manzaralı alkol paylaşımı yapan Engin Zaman, tepkiler üzerine paylaşımını kaldırarak paylaşımın yanlış yorumlara neden olduğunu belirtti.
Zonguldak'ta cami manzaralı alkol paylaşımı yapan Engin Zaman, tepkiler üzerine paylaşımını kaldırarak paylaşımın yanlış yorumlara neden olduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
Zonguldak'ta cami manzaralı alkol paylaşımı yapan Engin Zaman, tepkiler üzerine paylaşımını kaldırarak paylaşımın yanlış yorumlara neden olduğunu belirtti.
© İHA
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre hakkında suç duyurusunda bulunulan Engin Zaman, bir süre sonra bir paylaşım daha yaparak, "Teşekkürler Zonguldak jandarma ifademi almak için geldi. Hakkınızı helal edin" dedi.
© İHATepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan şahıs, ifadesini almak üzere jandarmanın geldiğini belirterek helallik istedi.
Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan şahıs, ifadesini almak üzere jandarmanın geldiğini belirterek helallik istedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan şahıs, ifadesini almak üzere jandarmanın geldiğini belirterek helallik istedi.
© İHA
Paylaşımı nedeniyle Engin Zaman hakkında soruşturma başlatıldığı ve jandarmadaki ifadesinin sürdüğü öğrenildi.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da Engin Zaman'ın paylaşımına tepki göstererek sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Camiye geleceksin. Ezan ile gelmezsen sela ile gelirsin. Dik gelmezsen yatay gelirsin. Elbise ile gelmezsen kefen ile gelirsin. Canlı gelmezsen ölü gelirsin. Anla artık mutlaka gelirsin. Senden başka bir şey beklenmez zaten. İnsanlara tepeden bakan, içki içmeyi marifet gibi paylaşan, bundan keyif alan zihniyetinizi açığa vurdunuz. İnsanların dini duygularıyla alay eden bu düşüncede olanlara milletimiz cevabını verecektir. ALLAH'ın evini ve şerefli Türk bayrağını kimse zıkkımlarına meze yapamaz. Yazıklar olsun. Kınıyoruz."
332004
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