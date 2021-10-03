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Suarez'den Barcelona Teknik Direktörü Koeman'a 'telefon' göndermesi
Suarez'den Barcelona Teknik Direktörü Koeman'a 'telefon' göndermesi
La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid, evinde konuk ettiği Barcelona'yı 2-0 mağlup ederken maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Luis Suarez, Katalan ekibinden... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T10:10+0300
2021-10-03T10:12+0300
luis suarez
spor
gönderme
telefon
barcelona kulübü
ronald koeman
atletico madrid
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Barcelona'da Teknik Direktör Ronald Koeman tarafından takımda istenmeyen ve 2020 yılında gözyaşlarıyla takımdan ayrılıp Atletico Madrid'in yolunu tutan Luis Suarez, Barça'ya golünü attıktan sonra Hollandalı teknik adama gönderme yaptı.Atletico, Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazanırken maça damgasını vuran isim Uruguaylı golcü Luis Suarez oldu.Thomas Lemar'ın attığı golde asisti yapan 34 yaşındaki golcü, 44. dakikada iyi oyununu bir de golle süsleyerek skoru 2-0'a getirdi.Hürriyet’in aktardığına göre, Atletico formasıyla eski takımı Barça'ya ilk golünü atan Suarez, takımdan ayrılmasına neden olan Koeman'ı da unutmadı.Golden sonra abartılı sevinmeyen Suarez, kendisini arayarak ‘Barcelona'nın planları içinde olmadığını’ söyleyen Ronald Koeman'a göndermede bulunarak telefon işareti yaptı.Suarez, bu sezon Atletico formasıyla çıktığı 10 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı. Uruguaylı yıldız futbolcu, kariyerinde karşılaştığı 31 LaLiga takımının tamamına gol atma başarısı gösterdi.‘Hala aynı telefon numarasını kullandığımı hatırlatmak içindi’Barcelona maçının ardından karşılaşmayı değerlendiren Suarez, gol sevinciyle ilgili olarak "Gol sevincim, insanlara hala aynı telefon numarasını kullandığımı hatırlatmak içindi..." dedi.Geçen sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga şampiyonluğu yaşayan Uruguaylı forvet, Barcelona maçı öncesi RTVE'ye yaptığı açıklamada şunları söylemişti:‘Beni hor gördüler’Koeman da itiraf etmiştiKoeman da geçen sezon başında Atletico Madrid’e transfer olan Luis Suarez hakkında önemli bir itirafta bulunmuştu.Uruguaylı golcüyü takımdan göndermenin zor bir karar olduğunu vurgulayan Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, oyuncunun İspanya'da kalmasının kendileri açısından kötü olduğunu belirtmişti.
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luis suarez, gönderme, telefon, barcelona kulübü, ronald koeman, atletico madrid

Suarez'den Barcelona Teknik Direktörü Koeman'a 'telefon' göndermesi

10:10 03.10.2021 (güncellendi: 10:12 03.10.2021)
© AFP 2021 Luis Suarez
 Luis Suarez - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AFP 2021
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La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid, evinde konuk ettiği Barcelona'yı 2-0 mağlup ederken maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Luis Suarez, Katalan ekibinden ayrılmasına sebep olan Ronald Koeman'ı unutmadı.
Barcelona'da Teknik Direktör Ronald Koeman tarafından takımda istenmeyen ve 2020 yılında gözyaşlarıyla takımdan ayrılıp Atletico Madrid'in yolunu tutan Luis Suarez, Barça'ya golünü attıktan sonra Hollandalı teknik adama gönderme yaptı.
Atletico, Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazanırken maça damgasını vuran isim Uruguaylı golcü Luis Suarez oldu.
Thomas Lemar'ın attığı golde asisti yapan 34 yaşındaki golcü, 44. dakikada iyi oyununu bir de golle süsleyerek skoru 2-0'a getirdi.
Hürriyet’in aktardığına göre, Atletico formasıyla eski takımı Barça'ya ilk golünü atan Suarez, takımdan ayrılmasına neden olan Koeman'ı da unutmadı.
Golden sonra abartılı sevinmeyen Suarez, kendisini arayarak ‘Barcelona'nın planları içinde olmadığını’ söyleyen Ronald Koeman'a göndermede bulunarak telefon işareti yaptı.
Suarez, bu sezon Atletico formasıyla çıktığı 10 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı. Uruguaylı yıldız futbolcu, kariyerinde karşılaştığı 31 LaLiga takımının tamamına gol atma başarısı gösterdi.

‘Hala aynı telefon numarasını kullandığımı hatırlatmak içindi’

Barcelona maçının ardından karşılaşmayı değerlendiren Suarez, gol sevinciyle ilgili olarak "Gol sevincim, insanlara hala aynı telefon numarasını kullandığımı hatırlatmak içindi..." dedi.
Geçen sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga şampiyonluğu yaşayan Uruguaylı forvet, Barcelona maçı öncesi RTVE'ye yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

‘Beni hor gördüler’

"Evet, kadere inanıyorum. Barcelona'da oynadığım dönemde, beni hor gördüler ve beni sinirlendirmek için tek başıma antrenman yaptırdılar. Buna rağmen profesyonelliğimi hiç bozmadım ama o günleri de unutmadım. Ben bir profesyonelim. Her gün surat asmadan antrenman yaptım çünkü yapmam gereken buydu ve hep kaderin benim için iyi bir son hazırladığına inandım."

Koeman da itiraf etmişti

Koeman da geçen sezon başında Atletico Madrid’e transfer olan Luis Suarez hakkında önemli bir itirafta bulunmuştu.
Uruguaylı golcüyü takımdan göndermenin zor bir karar olduğunu vurgulayan Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, oyuncunun İspanya'da kalmasının kendileri açısından kötü olduğunu belirtmişti.
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