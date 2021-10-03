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Süper Mario'nun animasyon filmi çekiliyor
Süper Mario'nun animasyon filmi çekiliyor
Süper Mario'yu Guardians of the Galaxy filminde başrol oynayan ABD'li aktör Chris Pratt seslendirecek. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T01:56+0300
2021-10-03T01:56+0300
yaşam
super mario
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Popüler video oyun karakteri Süper Mario'nun animasyon filmi geliyor. ABD'li aktör Chris Pratt'in seslendireceği animasyon gelecek yıl sonu piyasaya girecek.Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo, ABD'li Illumination iş birliğiyle Süper Mario'nun animasyon filmini çekecek.Süper Mario'yu Guardians of the Galaxy filminde başrol oynayan ABD'li aktör Chris Pratt seslendirecek.Aralık 2022'de yayınlanacakNTV'nin haberine göre; önce Kuzey Amerika'da Aralık 2022'de yayımlanacak film daha sonra ABD'li Universal Pictures iş birliğiyle dünya piyasalarına girecek.Mario serisinin tasarımcılarından ve Nintendo Temsilci Direktörü Miyamoto Şigeru, oyunu tanıyan, tanımayan herkesin animasyon filmi beğeneceğini söyledi."Filmi iple çekenler var"Miyamoto, "Süper Mario'nun eşsiz karakterlerini sinemada izlemeyi iple çekenler olduğunu düşünüyoruz" dedi.Nintendo’nun 1983’te Mario Bros, 1985’te Super Mario Bros adıyla çıkarttığı oyun, ilk olarak Japonya ve Kuzey Amerika’da, daha sonra Avrupa ve Türkiye’de oyun tutkunları ile buluşmuştu.
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super mario, film

Süper Mario'nun animasyon filmi çekiliyor

01:56 03.10.2021
© AFP 2021 / SEBASTIEN BERDASuper Mario Bros.
Super Mario Bros. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AFP 2021 / SEBASTIEN BERDA
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Süper Mario'yu Guardians of the Galaxy filminde başrol oynayan ABD'li aktör Chris Pratt seslendirecek.
Popüler video oyun karakteri Süper Mario'nun animasyon filmi geliyor. ABD'li aktör Chris Pratt'in seslendireceği animasyon gelecek yıl sonu piyasaya girecek.
Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo, ABD'li Illumination iş birliğiyle Süper Mario'nun animasyon filmini çekecek.
Süper Mario'yu Guardians of the Galaxy filminde başrol oynayan ABD'li aktör Chris Pratt seslendirecek.

Aralık 2022'de yayınlanacak

NTV'nin haberine göre; önce Kuzey Amerika'da Aralık 2022'de yayımlanacak film daha sonra ABD'li Universal Pictures iş birliğiyle dünya piyasalarına girecek.
Mario serisinin tasarımcılarından ve Nintendo Temsilci Direktörü Miyamoto Şigeru, oyunu tanıyan, tanımayan herkesin animasyon filmi beğeneceğini söyledi.

"Filmi iple çekenler var"

Miyamoto, "Süper Mario'nun eşsiz karakterlerini sinemada izlemeyi iple çekenler olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Nintendo’nun 1983’te Mario Bros, 1985’te Super Mario Bros adıyla çıkarttığı oyun, ilk olarak Japonya ve Kuzey Amerika’da, daha sonra Avrupa ve Türkiye’de oyun tutkunları ile buluşmuştu.
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