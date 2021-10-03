https://tr.sputniknews.com/20211003/super-marionun-animasyon-filmi-cekiliyor-1049470882.html

Süper Mario'nun animasyon filmi çekiliyor

Süper Mario'nun animasyon filmi çekiliyor

Süper Mario'yu Guardians of the Galaxy filminde başrol oynayan ABD'li aktör Chris Pratt seslendirecek. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T01:56+0300

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yaşam

super mario

film

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Popüler video oyun karakteri Süper Mario'nun animasyon filmi geliyor. ABD'li aktör Chris Pratt'in seslendireceği animasyon gelecek yıl sonu piyasaya girecek.Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo, ABD'li Illumination iş birliğiyle Süper Mario'nun animasyon filmini çekecek.Süper Mario'yu Guardians of the Galaxy filminde başrol oynayan ABD'li aktör Chris Pratt seslendirecek.Aralık 2022'de yayınlanacakNTV'nin haberine göre; önce Kuzey Amerika'da Aralık 2022'de yayımlanacak film daha sonra ABD'li Universal Pictures iş birliğiyle dünya piyasalarına girecek.Mario serisinin tasarımcılarından ve Nintendo Temsilci Direktörü Miyamoto Şigeru, oyunu tanıyan, tanımayan herkesin animasyon filmi beğeneceğini söyledi."Filmi iple çekenler var"Miyamoto, "Süper Mario'nun eşsiz karakterlerini sinemada izlemeyi iple çekenler olduğunu düşünüyoruz" dedi.Nintendo’nun 1983’te Mario Bros, 1985’te Super Mario Bros adıyla çıkarttığı oyun, ilk olarak Japonya ve Kuzey Amerika’da, daha sonra Avrupa ve Türkiye’de oyun tutkunları ile buluşmuştu.

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super mario, film