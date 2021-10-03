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Türkiye
Taliban'dan 'Kabil'de bir cami girişine düzenlenen bombalı saldırıda siviller öldü' açıklaması
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211003/talibandan-kabilde-bir-cami-girisine-duzenlenen-bombali-saldirida-siviller-oldu-aciklamasi-1049479239.html
Taliban'dan 'Kabil'de bir cami girişine düzenlenen bombalı saldırıda siviller öldü' açıklaması
Taliban'dan 'Kabil'de bir cami girişine düzenlenen bombalı saldırıda siviller öldü' açıklaması
ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'dan Kabil'de bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda sivillerin öldüğü açıklaması geldi. 26... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T14:54+0300
2021-10-03T15:08+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
kabil
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Kabil'den gelen bombalı saldırı haberlerinde, hedef alınan Eidgah Camii'nde Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in annesi için anma töreni düzenlendiği belirtildi. Taliban'ın çok sayıda sivilin öldüğüne dair ilk açıklamasında satı verilmedi.
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afganistan, kabil

Taliban'dan 'Kabil'de bir cami girişine düzenlenen bombalı saldırıda siviller öldü' açıklaması

14:54 03.10.2021 (güncellendi: 15:08 03.10.2021)
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ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'dan Kabil'de bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda sivillerin öldüğü açıklaması geldi. 26 Ağustos'ta Kabil Havaalanına IŞİD-Horasan'ın düzenlediği saldırılarda onlarca kişi ölmüştü.
Kabil'den gelen bombalı saldırı haberlerinde, hedef alınan Eidgah Camii'nde Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in annesi için anma töreni düzenlendiği belirtildi.
Taliban'ın çok sayıda sivilin öldüğüne dair ilk açıklamasında satı verilmedi.
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