Kabil'den gelen bombalı saldırı haberlerinde, hedef alınan Eidgah Camii'nde Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in annesi için anma töreni düzenlendiği belirtildi. Taliban'ın çok sayıda sivilin öldüğüne dair ilk açıklamasında satı verilmedi.
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afganistan, kabil
Taliban'dan 'Kabil'de bir cami girişine düzenlenen bombalı saldırıda siviller öldü' açıklaması
ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'dan Kabil'de bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda sivillerin öldüğü açıklaması geldi. 26 Ağustos'ta Kabil Havaalanına IŞİD-Horasan'ın düzenlediği saldırılarda onlarca kişi ölmüştü.
Kabil'den gelen bombalı saldırı haberlerinde, hedef alınan Eidgah Camii'nde Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in annesi için anma töreni düzenlendiği belirtildi.
Taliban'ın çok sayıda sivilin öldüğüne dair ilk açıklamasında satı verilmedi.