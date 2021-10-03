Tasmasız dolaştırılan pitbull, saldırdığı köpeği öldürdü

“Maaşımla aldığım en güzel şey senin mamandı. Kendimi en çok aşılarını zamanında yaptırabildiğimde sevdim. Anahtar sesimi duyduğunda kapıda nefes nefese sesini duyardım ve kendimi sevilebilir hissederdim. 8 yıl boyunca benim ailem oldun. Açıkçası sensiz ne yapacağımı bilmiyorum ve hala burada aynı evdeymişiz gibi geliyor ve yokluğuna değil alışmak, kabullenmek için ne yapılır bilmiyorum. O gün 5 dakika geç evden çıksaydık seni kaybetmeyecektim. Bu fikri aklımdan çıkarıp kendimle barışabileceğimi düşünmüyorum. Elin hep elimde. Artık yoksun, belli ki ben de bir süre olamayacağım. Sen bana benim sana olduğumdan daha güzel bir aileydin. Beni bırakma diye ağladığım ilk varlık oldun. Beni bıraktın ama neden bırakmışsın gibi hissetmiyorum bilmiyorum. Seni hiç bırakmayacağım. İzninle bir süre kendimi bırakıyorum."