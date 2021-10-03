Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211003/tasmasiz-dolastirilan-pitbull-saldirdigi-kopegi-oldurdu-1049480333.html
Tasmasız dolaştırılan pitbull, saldırdığı köpeği öldürdü
Tasmasız dolaştırılan pitbull, saldırdığı köpeği öldürdü
Antalya'da yaşayan Berrak İpek Tatbul'un Amerikan Cocker cinsi 'Kuzu' adındaki köpeği, tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonrası öldü. 8... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T15:31+0300
2021-10-03T15:31+0300
yaşam
köpek
hayvan hakları
pitbull
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1049480077_0:120:1080:728_1920x0_80_0_0_ddfbbb2bab77c813d228ca1de19c0742.jpg
Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Berrak İpek Tatbul, 2 aylıkken sahiplendiği 'Kuzu' adını verdiği köpeğini 1 Ekim Cuma günü saat 00.30 sıralarında Fener Caddesi üzerindeki parka çıkardı. Tatbul'un köpeğine, S.T. isimli kadının tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek saldırdı. Karnından ağır yaralanan köpek, hayvan hastanesindeki müdahaleye rağmen kan kaybından öldü. Tatbul, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne, pitbull sahibi S.T. isimli kadından şikayetçi oldu.'Aynı köpek başka köpeklere de saldırdı'8 yıldır birlikte yaşadığı köpeğini kaybeden Berrak İpek Tatbul, saldırıya uğrayan köpeğinin kanlar içinde kaldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak olayı anlattı. Köpeğin ölümüne neden olan pitbullun, benzer saldırılar yaptığı ortaya çıktı.'Maaşımla aldığım en güzel şey senin mamandı'Sosyal medya hesabından köpeğinin ölüm haberini duyuran Tatbul, şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1049480077_0:19:1080:829_1920x0_80_0_0_95a8983db2b28c26a5961aa25eb1d586.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
köpek, hayvan hakları, pitbull

Tasmasız dolaştırılan pitbull, saldırdığı köpeği öldürdü

15:31 03.10.2021
© DHATasmasız dolaştırılan pitbull, saldırdığı köpeği öldürdü
Tasmasız dolaştırılan pitbull, saldırdığı köpeği öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© DHA
Abone ol
Antalya'da yaşayan Berrak İpek Tatbul'un Amerikan Cocker cinsi 'Kuzu' adındaki köpeği, tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonrası öldü. 8 yıldır birlikte yaşadığı köpeğini kaybeden Tatbul, pitbull cinsi köpeği tasmasız sokakta gezdiren S.T. adlı kadından şikayetçi oldu.
Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Berrak İpek Tatbul, 2 aylıkken sahiplendiği 'Kuzu' adını verdiği köpeğini 1 Ekim Cuma günü saat 00.30 sıralarında Fener Caddesi üzerindeki parka çıkardı.
Tatbul'un köpeğine, S.T. isimli kadının tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek saldırdı. Karnından ağır yaralanan köpek, hayvan hastanesindeki müdahaleye rağmen kan kaybından öldü. Tatbul, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne, pitbull sahibi S.T. isimli kadından şikayetçi oldu.

'Aynı köpek başka köpeklere de saldırdı'

8 yıldır birlikte yaşadığı köpeğini kaybeden Berrak İpek Tatbul, saldırıya uğrayan köpeğinin kanlar içinde kaldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak olayı anlattı. Köpeğin ölümüne neden olan pitbullun, benzer saldırılar yaptığı ortaya çıktı.

'Maaşımla aldığım en güzel şey senin mamandı'

Sosyal medya hesabından köpeğinin ölüm haberini duyuran Tatbul, şu ifadeleri kullandı:

“Maaşımla aldığım en güzel şey senin mamandı. Kendimi en çok aşılarını zamanında yaptırabildiğimde sevdim. Anahtar sesimi duyduğunda kapıda nefes nefese sesini duyardım ve kendimi sevilebilir hissederdim. 8 yıl boyunca benim ailem oldun. Açıkçası sensiz ne yapacağımı bilmiyorum ve hala burada aynı evdeymişiz gibi geliyor ve yokluğuna değil alışmak, kabullenmek için ne yapılır bilmiyorum. O gün 5 dakika geç evden çıksaydık seni kaybetmeyecektim. Bu fikri aklımdan çıkarıp kendimle barışabileceğimi düşünmüyorum. Elin hep elimde. Artık yoksun, belli ki ben de bir süre olamayacağım. Sen bana benim sana olduğumdan daha güzel bir aileydin. Beni bırakma diye ağladığım ilk varlık oldun. Beni bıraktın ama neden bırakmışsın gibi hissetmiyorum bilmiyorum. Seni hiç bırakmayacağım. İzninle bir süre kendimi bırakıyorum."

000175
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:59Katar, Sputnik V ile Sinovac aşısını 'yeşil' listeye aldı
16:54BBP’de istifa: Yazıcıoğlu’nun arkadaşları istifa etti, yeni parti kuruyor
16:49'Alp Er Tunga'nın mezarı tarafımca bulunmuştur' diyen Prof. Dr. Demir: Yerini açıklamak mümkün değil
16:48Fuat Oktay: Barınma konusu bahane edilerek öğrenciler üzerinden oyun sahnelenmek isteniyor
16:35Mini füze METE geliyor: 'Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak'
16:25Zelenskiy: Poroşenko, Minsk'te 33 Rus'un gözaltına alındığı operasyonla ilgili sorguya çekilmeli
16:22AK Parti’den ayrılan araştırmacı Faruk Acar: Liderliğine inandığım Akşener ile çalışmaya başladım
16:04Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye harcandığını açıkladı
16:03Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu
15:57CHP'li Torun: Yanlış anlaşılmadan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü’nden özür dilerim
15:43Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi'ndeki atamalarla ilgili iddiaları yanıtladı
15:31Tasmasız dolaştırılan pitbull, saldırdığı köpeği öldürdü
15:19Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi seçimleri önde götürüyor
15:10Roma’daki tarihi Demir Köprü'de yangın
15:10Sosyal medyada yeni gelir kapısı: 'Fenomenler kendilerine hakaret ettirerek para kazanıyor'
14:56Sayıştay, kıymetli yazma ve nadir eserlerin kayıt altına alınmadığını ortaya çıkardı
14:54Taliban Sözcüsü'nün hatim merasimi düzenlediği camiye bombalı saldırı: 'En az 12 ölü, 32 yaralı'
14:30Rusya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölü sayısında yeni rekor
14:1750 yılda omurgalı popülasyonu yüzde 68 azaldı
14:15Fatih Altaylı: Bir gazete veya gazeteci bir suç örgütü liderinin sözcülüğüne soyunamaz