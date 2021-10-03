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https://tr.sputniknews.com/20211003/tatil-cennetinde-yangin-200den-fazla-ev-ve-isyeri-yandi-yuzlerce-kisi-tahliye-edildi-1049471017.html
Tatil cennetinde yangın: 200’den fazla ev ve işyeri yandı, yüzlerce kişi tahliye edildi
Tatil cennetinde yangın: 200’den fazla ev ve işyeri yandı, yüzlerce kişi tahliye edildi
Honduras’a bağlı Guanaja Adası’nda çıkan yangında 200’den fazla ev ve işyerinin hasar gördüğü aktarılırken, yüzlerce kişinin de tahliye edildiği belirtildi. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T02:13+0300
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Honduras'ın tatil beldelerinden olan ve Karayipler’de yer alan Guanaja Adası'nda sabah erken saatlerde çıkan yangında, 200'den fazla ev ve işyeri yıkıldığı veya hasar gördüğü aktarıldı.Yangın nedeniyle tatil cennetinden yüzlerce kişi tahliye edildi. Ana karaya 70 kilometre uzaklıkta bulunan adada itfaiye hizmeti bulunmazken, yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.Vatandaşların çabası yangını kontrol altına almaya yetmezken, yangın kısa sürede büyüdü. Honduras Hava Kuvvetlerine ait yangın söndürme uçağı yangına müdahale ederken, onlarca ev küle döndü.Honduras Ulusal Risk Yönetimi ve Acil Durumlar Sistemi (SINAGER) Bakanı Mac Gonzales yaptığı açıklamada, “Can kaybımız yok, ancak maddi kaybımızın büyük olduğunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. Gonzales ayrıca, yangında dört kişinin yaralandığını, bazıları işyeri olarak kullanılan 120 evde hasar oluştuğunu ve 90 evin ise kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.Guanaja Adası, tatilcilerin şnorkel ve tüplü dalış yaparak büyük mercan resiflerini ve yunusları görmek amacıyla geldiği ülkenin popüler tatil yerlerinden biri olarak biliniyor.
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Tatil cennetinde yangın: 200’den fazla ev ve işyeri yandı, yüzlerce kişi tahliye edildi

02:13 03.10.2021 (güncellendi: 02:16 03.10.2021)
© DHAHonduras’a bağlı Guanaja Adası’nda çıkan yangında 200’den fazla ev ve işyerinin hasar gördüğü aktarılırken, yüzlerce kişinin de tahliye edildiği belirtildi.
Honduras’a bağlı Guanaja Adası’nda çıkan yangında 200’den fazla ev ve işyerinin hasar gördüğü aktarılırken, yüzlerce kişinin de tahliye edildiği belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© DHA
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Honduras’a bağlı Guanaja Adası’nda çıkan yangında 200’den fazla ev ve işyerinin hasar gördüğü aktarılırken, yüzlerce kişinin de tahliye edildiği belirtildi.
Honduras'ın tatil beldelerinden olan ve Karayipler’de yer alan Guanaja Adası'nda sabah erken saatlerde çıkan yangında, 200'den fazla ev ve işyeri yıkıldığı veya hasar gördüğü aktarıldı.
Yangın nedeniyle tatil cennetinden yüzlerce kişi tahliye edildi. Ana karaya 70 kilometre uzaklıkta bulunan adada itfaiye hizmeti bulunmazken, yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.
Vatandaşların çabası yangını kontrol altına almaya yetmezken, yangın kısa sürede büyüdü. Honduras Hava Kuvvetlerine ait yangın söndürme uçağı yangına müdahale ederken, onlarca ev küle döndü.
Honduras Ulusal Risk Yönetimi ve Acil Durumlar Sistemi (SINAGER) Bakanı Mac Gonzales yaptığı açıklamada, “Can kaybımız yok, ancak maddi kaybımızın büyük olduğunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. Gonzales ayrıca, yangında dört kişinin yaralandığını, bazıları işyeri olarak kullanılan 120 evde hasar oluştuğunu ve 90 evin ise kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.
Guanaja Adası, tatilcilerin şnorkel ve tüplü dalış yaparak büyük mercan resiflerini ve yunusları görmek amacıyla geldiği ülkenin popüler tatil yerlerinden biri olarak biliniyor.
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