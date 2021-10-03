Tüfekle selfie çekerken kazara vurulan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da yaşayan 19 yaşındaki Bekir ve kendinden 1 yaş küçük kuzeni Furkan T. evde bulunan pompalı tüfekle selfie çekmek istedi. Bu sırada silahın kazara ateş alması sonucu Bekir T. ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekibince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bekir T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bekir T'nin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından Furkan T. gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da pompalı tüfekle selfie çekmeye çalışan iki kuzenden biri silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi, diğeri gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da yaşayan 19 yaşındaki Bekir ve kendinden 1 yaş küçük kuzeni Furkan T. evde bulunan pompalı tüfekle selfie çekmek istedi. Bu sırada silahın kazara ateş alması sonucu Bekir T. ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekibince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bekir T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bekir T'nin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.