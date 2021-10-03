Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211003/turkiye-kabildeki-bombali-saldiriyla-ilgili-taziye-mesaji-yayimladi-1049487156.html
Türkiye, Kabil'deki bombalı saldırıyla ilgili taziye mesajı yayımladı
Türkiye, Kabil'deki bombalı saldırıyla ilgili taziye mesajı yayımladı
Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir caminin girişinde meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T23:14+0300
2021-10-03T23:14+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
saldırı
cami
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1049480046_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_63131bd2dc93fbd0b0597a893170d1eb.jpg
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki Eidgah Camisi girişinde cenaze namazı sırasında meydana gelen bombalı saldırıda can kayıplarının ve yaralanmaların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu menfur ve insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyor, ülkede istikrarın ve güvenliğin bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Kabil'in Çemen Huzuri bölgesindeki Eidgah Camisi'nin girişinde bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 10'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1049480046_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_094c9c10bbb176e26ec70bed00a70e27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, saldırı, cami

Türkiye, Kabil'deki bombalı saldırıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

23:14 03.10.2021
© REUTERS / JORGE SILVAAfganistan başkenti Kabil, Abdulrahman Camii
Afganistan başkenti Kabil, Abdulrahman Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© REUTERS / JORGE SILVA
Abone ol
Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir caminin girişinde meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki Eidgah Camisi girişinde cenaze namazı sırasında meydana gelen bombalı saldırıda can kayıplarının ve yaralanmaların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur ve insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyor, ülkede istikrarın ve güvenliğin bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
Kabil'in Çemen Huzuri bölgesindeki Eidgah Camisi'nin girişinde bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 10'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
001100
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
Dünİstanbul'da tramvay arızası: Şehitlik Durağı kapatıldı
DünÇaykur Rizespor'u 3-2 yenen Galatasaray'dan 'Şimdi çay saati' paylaşımı
DünSelçuk Bayraktar: Bizim medeniyetimiz, pozitif bilimin kurucularından
DünFatih Terim: Bugün çok memnun kaldım
DünTürkiye, Kabil'deki bombalı saldırıyla ilgili taziye mesajı yayımladı
DünRusya: Halep'te militanların açtığı ateş sonucu iki Suriyeli asker yaralandı
DünHindistan'da çiftçilerin protestosunda 8 kişi öldü
DünKılıçdaroğlu: Erdoğan, her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun
DünGürcistan Başbakanı: Saakaşvili Ukrayna’ya geri gönderilmek istiyor
DünMilli güreşçi Taha Akgül, dünya üçüncüsü oldu
DünKonya'da sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk hayatını kaybetti
DünMantar toplarken kaybolan 6 kişi bulundu
Dünİzmir’de tartışma sonrası bir erkeği bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
DünCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu
DünBoji bu sefer vapurda görüntülendi
DünDelta varyantı olduğu halde sokağa çıkan kişi karantinaya alındı
DünKuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Kapalı Maraş bölgesini 230 binden fazla kişi ziyaret etti
DünSağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı: 194 can kaybı, 27 bin 351 yeni vaka
DünMeteoroloji uyardı: 3 gün etkili olacak
Dünİngiltere Başbakanı Johnson'dan kadınlara çağrı: 'Adalet sisteminde sorun var ama polislere güvenin'