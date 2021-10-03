https://tr.sputniknews.com/20211003/turkiye-kabildeki-bombali-saldiriyla-ilgili-taziye-mesaji-yayimladi-1049487156.html

Türkiye, Kabil'deki bombalı saldırıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Türkiye, Kabil'deki bombalı saldırıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir caminin girişinde meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T23:14+0300

2021-10-03T23:14+0300

2021-10-03T23:14+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

saldırı

cami

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki Eidgah Camisi girişinde cenaze namazı sırasında meydana gelen bombalı saldırıda can kayıplarının ve yaralanmaların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu menfur ve insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyor, ülkede istikrarın ve güvenliğin bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Kabil'in Çemen Huzuri bölgesindeki Eidgah Camisi'nin girişinde bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 10'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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afganistan, saldırı, cami