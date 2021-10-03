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Ürdün Kralı 'aleyhte konuşma' davalarından hüküm giyenlere af getirdi
Ürdün Kralı 'aleyhte konuşma' davalarından hüküm giyenlere af getirdi
Ürdün Kralı 2. Abdullah hükümete "aleyhte konuşma" davalarını incelemeye ve hüküm giyenlere özel af işlemlerine devam etme talimatı verdi. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T00:29+0300
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dünya
ortadoğu
ürdün
ceza kanunu
ürdün kraliyet divanı
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Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2. Abdullah, hükümete Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca kral aleyhine konuşma suçundan hüküm giyenlere özel af çıkarılması için ilgili prosedürleri takip etme talimatı verdi.Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi, kral aleyhinde konuştuğu, yazılı, sözlü yada karikatür olarak kralı aşağılamaya yönelik faaliyette bulunduğu kanıtlanan kişilerin bir ila 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını içeriyor.Bu davalardaki sanıklar 2017'den önce Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından yargılanıyordu ancak daha sonra bu yetki normal mahkemelere devredilmişti.
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ortadoğu, ürdün, ceza kanunu, ürdün kraliyet divanı

Ürdün Kralı 'aleyhte konuşma' davalarından hüküm giyenlere af getirdi

00:29 03.10.2021
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWIÜrdün Kralı 2. Abdullah
Ürdün Kralı 2. Abdullah - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWI
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Ürdün Kralı 2. Abdullah hükümete "aleyhte konuşma" davalarını incelemeye ve hüküm giyenlere özel af işlemlerine devam etme talimatı verdi.
Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2. Abdullah, hükümete Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca kral aleyhine konuşma suçundan hüküm giyenlere özel af çıkarılması için ilgili prosedürleri takip etme talimatı verdi.
Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi, kral aleyhinde konuştuğu, yazılı, sözlü yada karikatür olarak kralı aşağılamaya yönelik faaliyette bulunduğu kanıtlanan kişilerin bir ila 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını içeriyor.
Bu davalardaki sanıklar 2017'den önce Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından yargılanıyordu ancak daha sonra bu yetki normal mahkemelere devredilmişti.
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