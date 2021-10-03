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Üst düzey Hamas heyeti Mısır'a gitti
Üst düzey Hamas heyeti Mısır'a gitti
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye liderliğinde üst düzey Hamas heyetinin, Mısır istihbaratıyla görüşmek üzere Kahire'ye gittiği bildirildi. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T00:09+0300
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dünya
mısır
filistin
hamas
gazze şeridi
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AA muhabirinin Hamas kaynaklarından edindiği bilgiye göre, heyetin Heniyye'nin yanı sıra Batı Şeria sorumlusu Salih el-Aruri, Gazze'deki lideri Yahya el-Sinvar ve yurtdışı sorumlusu Halid Meşal ve birkaç Hamas siyasi büro üyesinden oluştuğunu bildirdi.Kaynak, Hamas heyetinin Mısır istihbarat yetkilileriyle siyasi gelişmeler ve Gazze Şeridi'ndeki güvenlik ve yaşam koşullarının yanı sıra bir dizi ortak dosya hakkında da görüşeceğini sözlerine ekledi.Görüşmede başta Gazze'deki güvenlik meselelerinin ve İsrail'le ateşkesin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne geçen mayıs ayında yaptığı saldırılar sonucunda oluşan hasarın giderilmesi ve Gazze'nin yeniden imarının ele alınması bekleniyor.
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mısır, filistin, hamas, gazze şeridi

Üst düzey Hamas heyeti Mısır'a gitti

00:09 03.10.2021
© AA / ArşivHamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AA / Arşiv
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye liderliğinde üst düzey Hamas heyetinin, Mısır istihbaratıyla görüşmek üzere Kahire'ye gittiği bildirildi.
AA muhabirinin Hamas kaynaklarından edindiği bilgiye göre, heyetin Heniyye'nin yanı sıra Batı Şeria sorumlusu Salih el-Aruri, Gazze'deki lideri Yahya el-Sinvar ve yurtdışı sorumlusu Halid Meşal ve birkaç Hamas siyasi büro üyesinden oluştuğunu bildirdi.
Kaynak, Hamas heyetinin Mısır istihbarat yetkilileriyle siyasi gelişmeler ve Gazze Şeridi'ndeki güvenlik ve yaşam koşullarının yanı sıra bir dizi ortak dosya hakkında da görüşeceğini sözlerine ekledi.
Görüşmede başta Gazze'deki güvenlik meselelerinin ve İsrail'le ateşkesin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne geçen mayıs ayında yaptığı saldırılar sonucunda oluşan hasarın giderilmesi ve Gazze'nin yeniden imarının ele alınması bekleniyor.
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