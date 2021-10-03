https://tr.sputniknews.com/20211003/zelenskiy-porosenko-minskte-33-rusun-gozaltina-alindigi-operasyonla-ilgili-sorguya-cekilmeli-1049481268.html
Zelenskiy: Poroşenko, Minsk'te 33 Rus'un gözaltına alındığı operasyonla ilgili sorguya çekilmeli
Zelenskiy: Poroşenko, Minsk'te 33 Rus'un gözaltına alındığı operasyonla ilgili sorguya çekilmeli
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, selefi Pyotr Poroşenko'nun Temmuz 2020'de Minsk'te 33 Rusya vatandaşının gözaltına alındığı operasyon hakkında... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T16:25+0300
2021-10-03T16:25+0300
2021-10-03T16:25+0300
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Zelenskiy, Lviv Bölgesi'nde iktidardaki 'Halkın Hizmetkarı Partisi' üyeleriyle görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, bir soru üzerine 33 Rusya vatandaşının gözaltına alındığı operasyonla bir ilgisi bulunmadığını söyledi. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun bu operasyona bizzat katıldığını söylediğini anımsatan Zelenskiy, "Bence sorguya çekilmeli, zira bizzat operasyona katıldı. Bu bir 'Rus operasyonu' ve ben, Rusya'nın operasyonlarında yer almıyorum" ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? Temmuz 2020 sonunda Belarus'un resmi haber ajansı Belta, bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti. Haberde, "Wagner Grubu paramiliter örgütünden otuz iki militan, başkent Minsk yakınlarında, bir kişi ise ülkenin güneyinde gözaltına alındı" ifadelerini kullanan ajans, daha önce 200'den fazla militanın Belarus'ta istikrarı bozmak üzere ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetmişti. Rusya'nın Belarus'ta istikrarsızlık yaratma girişiminde bulunduğu iddiaları başta Kremlin olmak üzere Rus yönetimi tarafından reddedilmişti. Belarus, 33 Rusya vatandaşından 32'sini Rusya'ya iade etmişti. Eylül başında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), CNN'in yer verdiği, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Temmuz 2020'de Minsk'te 33 Rusya vatandaşının gözaltına alındığı operasyona katıldığına dair haberi doğrulamıştı.
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rusya, belarus, ukrayna, pyotr poroşenko, vladimir zelenskiy
Zelenskiy: Poroşenko, Minsk'te 33 Rus'un gözaltına alındığı operasyonla ilgili sorguya çekilmeli
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, selefi Pyotr Poroşenko'nun Temmuz 2020'de Minsk'te 33 Rusya vatandaşının gözaltına alındığı operasyon hakkında sorguya çekilmesi gerektiğini söyledi.
Zelenskiy, Lviv Bölgesi'nde iktidardaki 'Halkın Hizmetkarı Partisi' üyeleriyle görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.
Zelenskiy, bir soru üzerine 33 Rusya vatandaşının gözaltına alındığı operasyonla bir ilgisi bulunmadığını söyledi. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun bu operasyona bizzat katıldığını söylediğini anımsatan Zelenskiy, "Bence sorguya çekilmeli, zira bizzat operasyona katıldı. Bu bir 'Rus operasyonu' ve ben, Rusya'nın operasyonlarında yer almıyorum" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Temmuz 2020 sonunda Belarus'un resmi haber ajansı Belta, bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti.
Haberde, "Wagner Grubu paramiliter örgütünden otuz iki militan, başkent Minsk yakınlarında, bir kişi ise ülkenin güneyinde gözaltına alındı" ifadelerini kullanan ajans, daha önce 200'den fazla militanın Belarus'ta istikrarı bozmak üzere ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetmişti.
Rusya'nın Belarus'ta istikrarsızlık yaratma girişiminde bulunduğu iddiaları başta Kremlin olmak üzere Rus yönetimi tarafından reddedilmişti.
Belarus, 33 Rusya vatandaşından 32'sini Rusya'ya iade etmişti.
Eylül başında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), CNN'in yer verdiği, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Temmuz 2020'de Minsk'te 33 Rusya vatandaşının gözaltına alındığı operasyona
katıldığına dair haberi doğrulamıştı.