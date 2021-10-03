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https://tr.sputniknews.com/20211003/zelenskiy-putinle-gorusmeye-hazirim---1049477823.html
Zelenskiy: Putin'le görüşmeye hazırım
Zelenskiy: Putin'le görüşmeye hazırım
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu ve görüşmeden sonuç elde edeceklerine inandığını söyledi... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T13:37+0300
2021-10-03T13:40+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ukrayna
mihail saakaşvili
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Lviv Bölgesi'nde iktidardaki 'Halkın Hizmetkarı Partisi' üyeleriyle görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi. Rus lider Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Eğer baş başa görüşme olursa, belirli bir gündeme odaklanmak gerekmez. Oradan sonuç çıkacağını düşünüyorum, zira buna Rusya halkının da ihtiyacı var" dedi.'Saakaşvili'nin Gürcistan'a döndüğünü basından öğrendim' Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Ulusal Reform Konseyi İcra Kurulu Başkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alınması hakkında ilk kez konuşan Zelenskiy, Ukrayna vatandaşlığı da bulunan siyasetçinin ülkesine döndüğünü basından öğrendiğini ve dönüş kararını yanlış bulduğunu söyledi. Ukrayna vatandaşlarının ülkelerine dönmesi konusunda her zaman çalışma yaptığını ve Saakaşvili'nin de bir Ukrayna vatandaşı olduğunu kaydeden Zelenskiy, siyasetçinin Ukrayna'ya dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarının, bu sürece iki ülkenin dışişleri bakanlığı ile başbakanlıklarını dahil edeceğinin altını çizdi. Zelenskiy, Putin'e Donbass'ta görüşme teklif etmişti Zelenskiy, 26 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a, Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirmiş, Donbass'ın sorunlarını o bölgede yapılacak bir görüşmeyle ele almayı teklif etmişti. Putin de, kendisine Donbass'ta görüşme teklifi yapan Zelenskiy'le Moskova'da ikili ilişkileri görüşmeye her zaman hazır olduğu yanıtını vermişti.
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rusya, vladimir putin, ukrayna, mihail saakaşvili, vladimir zelenskiy

Zelenskiy: Putin'le görüşmeye hazırım

13:37 03.10.2021 (güncellendi: 13:40 03.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© Sputnik
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu ve görüşmeden sonuç elde edeceklerine inandığını söyledi. Saakaşvili'nin Ukrayna'da dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Lviv Bölgesi'nde iktidardaki 'Halkın Hizmetkarı Partisi' üyeleriyle görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.
Rus lider Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Eğer baş başa görüşme olursa, belirli bir gündeme odaklanmak gerekmez. Oradan sonuç çıkacağını düşünüyorum, zira buna Rusya halkının da ihtiyacı var" dedi.

'Saakaşvili'nin Gürcistan'a döndüğünü basından öğrendim'

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Ulusal Reform Konseyi İcra Kurulu Başkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alınması hakkında ilk kez konuşan Zelenskiy, Ukrayna vatandaşlığı da bulunan siyasetçinin ülkesine döndüğünü basından öğrendiğini ve dönüş kararını yanlış bulduğunu söyledi.
Ukrayna vatandaşlarının ülkelerine dönmesi konusunda her zaman çalışma yaptığını ve Saakaşvili'nin de bir Ukrayna vatandaşı olduğunu kaydeden Zelenskiy, siyasetçinin Ukrayna'ya dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarının, bu sürece iki ülkenin dışişleri bakanlığı ile başbakanlıklarını dahil edeceğinin altını çizdi.

Zelenskiy, Putin'e Donbass'ta görüşme teklif etmişti

Zelenskiy, 26 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a, Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirmiş, Donbass'ın sorunlarını o bölgede yapılacak bir görüşmeyle ele almayı teklif etmişti. Putin de, kendisine Donbass'ta görüşme teklifi yapan Zelenskiy'le Moskova'da ikili ilişkileri görüşmeye her zaman hazır olduğu yanıtını vermişti.
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