https://tr.sputniknews.com/20211003/zelenskiy-putinle-gorusmeye-hazirim---1049477823.html

Zelenskiy: Putin'le görüşmeye hazırım

Zelenskiy: Putin'le görüşmeye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu ve görüşmeden sonuç elde edeceklerine inandığını söyledi... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T13:37+0300

2021-10-03T13:37+0300

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dünya

rusya

vladimir putin

ukrayna

mihail saakaşvili

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Lviv Bölgesi'nde iktidardaki 'Halkın Hizmetkarı Partisi' üyeleriyle görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi. Rus lider Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Eğer baş başa görüşme olursa, belirli bir gündeme odaklanmak gerekmez. Oradan sonuç çıkacağını düşünüyorum, zira buna Rusya halkının da ihtiyacı var" dedi.'Saakaşvili'nin Gürcistan'a döndüğünü basından öğrendim' Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Ulusal Reform Konseyi İcra Kurulu Başkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alınması hakkında ilk kez konuşan Zelenskiy, Ukrayna vatandaşlığı da bulunan siyasetçinin ülkesine döndüğünü basından öğrendiğini ve dönüş kararını yanlış bulduğunu söyledi. Ukrayna vatandaşlarının ülkelerine dönmesi konusunda her zaman çalışma yaptığını ve Saakaşvili'nin de bir Ukrayna vatandaşı olduğunu kaydeden Zelenskiy, siyasetçinin Ukrayna'ya dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarının, bu sürece iki ülkenin dışişleri bakanlığı ile başbakanlıklarını dahil edeceğinin altını çizdi. Zelenskiy, Putin'e Donbass'ta görüşme teklif etmişti Zelenskiy, 26 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a, Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirmiş, Donbass'ın sorunlarını o bölgede yapılacak bir görüşmeyle ele almayı teklif etmişti. Putin de, kendisine Donbass'ta görüşme teklifi yapan Zelenskiy'le Moskova'da ikili ilişkileri görüşmeye her zaman hazır olduğu yanıtını vermişti.

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rusya, vladimir putin, ukrayna, mihail saakaşvili, vladimir zelenskiy