Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211004/2-milyon-kisinin-ehliyeti-kimlik-kartina-aktarildi-1049508922.html
2 milyon kişinin ehliyeti, kimlik kartına aktarıldı
2 milyon kişinin ehliyeti, kimlik kartına aktarıldı
İçişleri Bakanlığı, 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması ile 2 milyon 21 bin 570 kişinin sürücü belgesi bilgilerinin kimlik kartına aktarıldığını açıkladı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T16:53+0300
2021-10-04T16:53+0300
türkiye
kimlik
içişleri bakanlığı
ehliyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044173231_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e41a18200ee6867b89e2725b122e32c0.jpg
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Uygulama ile birlikte sürücü belgesi bilgileri kimlik kartına aktarılan kişi sayısı 2 milyon 21 bin 570'e yükseldi. Dünyada ilk ve tek uygulama olan 'Hayat Kimliğinle Kolay' ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.En fazla talep İstanbul'danBu arada uygulamaya en yoğun talep, 327 bin 672 kişi ile İstanbul'dan geldi. İstanbul'u 161 bin 872 kişi ile Ankara, 82 bin 804 kişi ile İzmir, 79 bin 45 kişi ile Antalya, 63 bin 677 kişi ile Bursa takip etti. Ayrıca uygulamaya en çok gençler ilgi gösterdi. 25 yaş ve altı toplam 441 bin 831 kişi uygulamadan yararlandı. Erkeklerde sayı 1 milyon 516 bin 219 iken kadınlarda bu sayının 505 bin 351 olduğu görüldü.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044173231_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_bc37d7d9c5a8e8fe52004c4b44508a31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kimlik, içişleri bakanlığı, ehliyet

2 milyon kişinin ehliyeti, kimlik kartına aktarıldı

16:53 04.10.2021
© AATC Kimliği
TC Kimliği - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanlığı, 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması ile 2 milyon 21 bin 570 kişinin sürücü belgesi bilgilerinin kimlik kartına aktarıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Uygulama ile birlikte sürücü belgesi bilgileri kimlik kartına aktarılan kişi sayısı 2 milyon 21 bin 570'e yükseldi.
Dünyada ilk ve tek uygulama olan 'Hayat Kimliğinle Kolay' ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.
Yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.

En fazla talep İstanbul'dan

Bu arada uygulamaya en yoğun talep, 327 bin 672 kişi ile İstanbul'dan geldi. İstanbul'u 161 bin 872 kişi ile Ankara, 82 bin 804 kişi ile İzmir, 79 bin 45 kişi ile Antalya, 63 bin 677 kişi ile Bursa takip etti. Ayrıca uygulamaya en çok gençler ilgi gösterdi.
25 yaş ve altı toplam 441 bin 831 kişi uygulamadan yararlandı. Erkeklerde sayı 1 milyon 516 bin 219 iken kadınlarda bu sayının 505 bin 351 olduğu görüldü.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce