https://tr.sputniknews.com/20211004/2-milyon-kisinin-ehliyeti-kimlik-kartina-aktarildi-1049508922.html

2 milyon kişinin ehliyeti, kimlik kartına aktarıldı

2 milyon kişinin ehliyeti, kimlik kartına aktarıldı

İçişleri Bakanlığı, 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması ile 2 milyon 21 bin 570 kişinin sürücü belgesi bilgilerinin kimlik kartına aktarıldığını açıkladı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T16:53+0300

2021-10-04T16:53+0300

2021-10-04T16:53+0300

türkiye

kimlik

içişleri bakanlığı

ehliyet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044173231_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e41a18200ee6867b89e2725b122e32c0.jpg

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Uygulama ile birlikte sürücü belgesi bilgileri kimlik kartına aktarılan kişi sayısı 2 milyon 21 bin 570'e yükseldi. Dünyada ilk ve tek uygulama olan 'Hayat Kimliğinle Kolay' ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.En fazla talep İstanbul'danBu arada uygulamaya en yoğun talep, 327 bin 672 kişi ile İstanbul'dan geldi. İstanbul'u 161 bin 872 kişi ile Ankara, 82 bin 804 kişi ile İzmir, 79 bin 45 kişi ile Antalya, 63 bin 677 kişi ile Bursa takip etti. Ayrıca uygulamaya en çok gençler ilgi gösterdi. 25 yaş ve altı toplam 441 bin 831 kişi uygulamadan yararlandı. Erkeklerde sayı 1 milyon 516 bin 219 iken kadınlarda bu sayının 505 bin 351 olduğu görüldü.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kimlik, içişleri bakanlığı, ehliyet