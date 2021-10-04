https://tr.sputniknews.com/20211004/ab-abd-ile-ortak-konular-uzerinde-birlikte-ilerlemeye-olan-taahhudumuzu-yineledik-1049520685.html

AB: ABD ile ortak konular üzerinde birlikte ilerlemeye olan taahhüdümüzü yineledik

AB: ABD ile ortak konular üzerinde birlikte ilerlemeye olan taahhüdümüzü yineledik

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden ile savunmadan ticaret ve teknoloji ortaklığına kadar birçok konuda iyi bir... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T23:50+0300

2021-10-04T23:50+0300

2021-10-04T23:50+0300

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abd

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joe biden

ursula von der leyen

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "AB ve ABD yakın dost ve müttefikler. Tüm ortak konular üzerinde birlikte ilerlemeye olan taahhüdümüzü yineledik" ifadelerini kullandı.Biden ile savunma, iklim, küresel salgın, AB liderlerinin yarın katılacağı zirve öncesinde Batı Balkanlar ve diğer temel jeopolitik konuları ele aldığını bildiren von der Leyen, ayrıca AB-ABD arasında 29 Eylül'de ABD'nin Pittsburg kentinde başlatılan Ticaret ve Teknoloji Ortaklık Konseyi (TTC) ile ilgili de görüştüğünü belirtti.Söz konusu konseyin, Fransa'nın ABD ile yaşadığı AUKUS krizi nedeniyle ertelenebileceği gündeme gelmişti.

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abd, ab, joe biden, ursula von der leyen