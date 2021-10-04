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https://tr.sputniknews.com/20211004/ahmet-hakan-kazanan-takim-genelde-erdoganin-takimi-oluyormus-1049492824.html
Ahmet Hakan: Kazanan takım genelde Erdoğan’ın takımı oluyormuş
Ahmet Hakan: Kazanan takım genelde Erdoğan’ın takımı oluyormuş
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'ın paylaştığı basketbol maçı görüntüleriyle ilgili olarak Kazanan... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T09:38+0300
2021-10-04T09:37+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
basketbol
fahrettin altun
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlara ilişkin videosu tartışılmaya devam ederken, "kazanan takımın genelge Erdoğan'ın takımı olduğunu" yazdı.Hakan, yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışma arkadaşlarıyla basket oynadığını yeni öğrendik. Bu konuda iki duyum aldım, ikisini de paylaşıyorum: Bir: Basket maçları yeni başlamamış. Epey bir zamandır oynanıyormuş. İki: Kazanan takım, genelde Erdoğan’ın takımı oluyormuş" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, basketbol, fahrettin altun

Ahmet Hakan: Kazanan takım genelde Erdoğan’ın takımı oluyormuş

09:38 04.10.2021
© Twitter - Fahrettin AltunRecep Tayyip Erdoğan - basketbol
Recep Tayyip Erdoğan - basketbol - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© Twitter - Fahrettin Altun
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'ın paylaştığı basketbol maçı görüntüleriyle ilgili olarak Kazanan takım, genelde Erdoğan’ın takımı oluyormuş" ifadelerini kullandı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlara ilişkin videosu tartışılmaya devam ederken, "kazanan takımın genelge Erdoğan'ın takımı olduğunu" yazdı.
Hakan, yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışma arkadaşlarıyla basket oynadığını yeni öğrendik. Bu konuda iki duyum aldım, ikisini de paylaşıyorum: Bir: Basket maçları yeni başlamamış. Epey bir zamandır oynanıyormuş. İki: Kazanan takım, genelde Erdoğan’ın takımı oluyormuş" ifadelerini kullandı.
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