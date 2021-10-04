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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı Ak Parti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı Ak Parti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sorununa yönelik, "19 yıldır kesilmeyen... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T21:45+0300
2021-10-04T21:45+0300
2021-10-04T21:45+0300
politika
ak parti
facebook
whatsapp
hamza dağ
erişim sorunu
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Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaşanan erişim sorununa yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Dağ paylaşımında, "Instagram #Çökmüş Facebook Çökmüş #WhatsApp Çökmüş 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı AK PARTİ" dedi.
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ak parti, facebook, whatsapp, hamza dağ, erişim sorunu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı Ak Parti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sorununa yönelik, "19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı Ak Parti" paylaşımında bulundu.
Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde
erişim sorunu yaşandığı
bildirildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Hamza Dağ, yaşanan erişim sorununa yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Dağ paylaşımında, "
Instagram #Çökmüş Facebook Çökmüş #WhatsApp Çökmüş 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı AK PARTİ" dedi.