Aleyna Ağgül ölmeden bir gün önce Gökhan Argın hakkında emniyete şikayette bulunmuş

18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün ölmeden önce, "Ölümümden sorumlu" dediği Gökhan Argın hakkında emniyete şikayetçi olduğu ortaya çıktı. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

Iğdır'da, 5 katlı apartmanın en üst katından merdiven boşluğuna atlayıp intihar eden 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün ölümünden bir gün önce akşam üstü polise şüpheli Gökhan Argın (43) hakkında, 'şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal’ suçlamasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı.Öte yandan, Ağgül'ün 2020 yılında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli Gökhan Argın hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunduğu, daha sonra şikayetini geri aldığı belirlendi. Ağgül'ün DHA tarafından ulaşılan ifadesinde şu ifadeler yer alıyor: "Şikayetimi geri aldıktan sonra Gökhan Argın'la sevgili olduk. Bekar evinde görüşüyorduk. Ona karşı geldiğim zamanlarda, 'Bende fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' içeriğinde söylemlerde bulunuyordu. Bu yazışma ve tehditleri şu an şifresini hatırlamadığım mail hesabında depoladım. Gökhan Argın'dan yaklaşık 10 gün önce ayrılma kararı aldım. Telefonumdan ve sosyal medya hesaplarımdan engelledim. Sürekli Instagram üzerinden sahte hesaplardan ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 1 hafta önce kullandığım bir hesaba, sahte bir hesaptan 'Merak etme. Bir iki video evime gelişin. İlaç atman. Gel al beni demen. Neyse alçalmayacağım. Ben de üzerimde de oynadığın her şey var' içeriğinde mesaj gönderdi."'Git kendini öldür, yoksa ben seni öldüreceğim' dedi'Gökhan Argın’ın sahte hesaplardan kendisine ulaştığını anlatan Ağgül, "Bana ulaştığı için kendisiyle ilişkimi iyi bir şekilde bitirmek istedim. Dün gece saatlerinde Gökhan Argını evimin önüne çağırdım. Beni bekar evine götürmek istedi. Ayrılmak istediğimi söyledim. Bana daha önce Instagram'dan takipleştiğim bir kişiyle ilişkimin olup olmadığını ima etti. Bunun üzerine tartıştık. Alkollü olduğumdan net hatırlamıyorum ama Gökhan Argın aramızda geçen konuşmaların ses kaydını aldı. Yine görüşme sırasında kolumu sıkarak omzuma yumruk attı. Kendimi korumak amaçlı elimle ve ayağımla Gökhan'ı itekledim. Bana vurduğu sırada bağırınca eliyle ağzımı ve burnumu kapattı. Uzun süre nefes alamadım. Alkolün ve gördüğüm şiddetin etkisiyle orada sızıp kaldım. Sabah olduğunda Gökhan Argın bana, 'Git kendini öldür. Yoksa ben seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Daha sonra doktora giderek darp raporu alarak emniyete geldim" dediği öğrenildi.Oğlu üzerinde bıçakla gelmişŞüphelilerden Gökhan Argın'ın oğlu Göktürk Argın'ın, Aleyna Ağgül'ün ölümünden sonra olay yerine alkollü geldiği ve üzerinde bıçak olduğu soruşturma dosyasına girdi. Polis tarafından ifadesi alınan Göktürk Argın, "Aleyna lise arkadaşımdı. Son bir ay içerisinde arkadaş çevremden babam ile Aleyna arasında ilişki olduğunu öğrendim. Babamı son bir ay içerisinde Aleyna'nın evinin çevresinde farklı tarihlerde iki kez gördüm. Babamla 4 aydır konuşmuyordum. 29 Eylül günü saat akşam saatlerinde Aleyna ile telefonda bu durumu konuşmaya karar verdim. Eğer babamla bir ilişkisi varsa uzak durmasını isteyecektim. 9 kez aradım. Telefona cevap alamadım. Sonrasında babamı aradım. O da cevap vermedi. Hatta mesaj da gönderdim. Dönüş yapmadı. Sabaha karşı 04.45te Aleyna'nın evinin ilerisinde bulunan benzin istasyonuna taksiyle geldim. Ters yöne doğru yürürken, polisler beni görünce belimdeki bıçağı ve kimliğimi kendi rızamla teslim ettim. Bıçağı Aleyna'nın akrabalarının saldırabileceği düşüncesiyle yanıma aldım. Polislerden Aleyna'nın vefat ettiğini öğrendim. Ölümüyle benim alakam yok" dedi.Ne olmuştu? Aleyna Ağgül, 30 Eylül sabahı, ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atladı.Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aleyna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden Gökhan A. sorumludur' yazılı not buldu.Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan A. ve oğlu Göktürk A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Göktürk A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Gökhan A. ise 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Gökhan A., adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.

