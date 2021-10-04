https://tr.sputniknews.com/20211004/aleyna-aggulun-olumuyle-ilgili-yeni-gelisme-savcilik-itiraz-etti-1049504756.html

Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yeni gelişme: Savcılık itiraz etti

Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yeni gelişme: Savcılık itiraz etti

Iğdır'da, 5 katlı apartmanın en üst katından merdiven boşluğuna atlayıp intihar eden 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün bıraktığı notta ölümünden sorumlu olduğunu... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T15:41+0300

2021-10-04T15:41+0300

2021-10-04T15:41+0300

yaşam

iğdır

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

intihar

aleyna ağgül

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Aleyna Ağgül, 30 Eylül sabahı, ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atladı.Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aleyna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden Gökhan A. sorumludur' yazılı not buldu.Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan A. ve oğlu Göktürk A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Göktürk A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Gökhan A. ise 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Gökhan A., adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.

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iğdır, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, intihar, aleyna ağgül