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https://tr.sputniknews.com/20211004/aliyevden-irana-tepki-asilsiz-suclamalar-cevapsiz-kalmayacak-1049518614.html
Aliyev'den İran'a tepki: 'Asılsız suçlamalar cevapsız kalmayacak'
Aliyev'den İran'a tepki: 'Asılsız suçlamalar cevapsız kalmayacak'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran'ın "Azerbaycan İsrail'i bölgeye getirdi" yönündeki iddialarına ilişkin, "Bize karşı yapılan asılsız suçlamalar cevapsız... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T22:22+0300
2021-10-04T22:23+0300
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Aliyev, ziyaret ettiği Cebrayıl'da şehir halkından bazı vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşmasında Ermenistan'dan bahseden Aliyev, Ermeni toplumunun, gerçek durumu doğru analiz etmesi gerektiğini belirterek, "Artık Büyük Ermenistan hayalinden vazgeçmeliler. Denizden denize, mitolojik Ermenistan hülyasından vazgeçmeliler. Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı toprak iddialarından vazgeçmeliler ve vazgeçecekler. Bunun başka yolu yok" dedi. Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerdiği 6'lı iş birliği platformuna Azerbaycan'ın ilk ülke olarak destek verdiğini bildirerek, "Eğer bundan birileri memnun değilse bizim de bu platforma ihtiyacımız yok. Bazılarının bundan (6'lı platform) rahatsız olduğunu biliyorum. Bazıları sürecin dışında kaldıklarına inanıyor. Bu onların kendi işi. Biz tüm komşu ülkelere iş birliği için bir platform önerdik" diye konuştu.Türkiye ve Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerinden de bahseden Aliyev, şunları söyledi:'İran'ın iddialarını reddediyoruz'Aliyev, son dönemlerde İran'la yaşadıkları gerginliklere ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:Azerbaycan'ın bağımsız politika izleyen bir ülke olduğunu vurgulayan Aliyev, şunları söyledi:
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ilham aliyev, rusya, iran, türkiye, azerbaycan

Aliyev'den İran'a tepki: 'Asılsız suçlamalar cevapsız kalmayacak'

22:22 04.10.2021 (güncellendi: 22:23 04.10.2021)
© İHAAliyev
Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© İHA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran'ın "Azerbaycan İsrail'i bölgeye getirdi" yönündeki iddialarına ilişkin, "Bize karşı yapılan asılsız suçlamalar cevapsız kalmayacak. Bu iddiaları reddediyor ve kanıt talep ediyoruz" dedi.
Aliyev, ziyaret ettiği Cebrayıl'da şehir halkından bazı vatandaşlarla bir araya geldi.
Konuşmasında Ermenistan'dan bahseden Aliyev, Ermeni toplumunun, gerçek durumu doğru analiz etmesi gerektiğini belirterek, "Artık Büyük Ermenistan hayalinden vazgeçmeliler. Denizden denize, mitolojik Ermenistan hülyasından vazgeçmeliler. Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı toprak iddialarından vazgeçmeliler ve vazgeçecekler. Bunun başka yolu yok" dedi. Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerdiği 6'lı iş birliği platformuna Azerbaycan'ın ilk ülke olarak destek verdiğini bildirerek, "Eğer bundan birileri memnun değilse bizim de bu platforma ihtiyacımız yok. Bazılarının bundan (6'lı platform) rahatsız olduğunu biliyorum. Bazıları sürecin dışında kaldıklarına inanıyor. Bu onların kendi işi. Biz tüm komşu ülkelere iş birliği için bir platform önerdik" diye konuştu.
Türkiye ve Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerinden de bahseden Aliyev, şunları söyledi:
"Bugün bölgede istikrarın sağlanmasında Türkiye ve Rusya'nın rolü büyüktür. Yani bu format bize yeter. Ermenistan da bu formata katılacak çünkü başka yolu yok. Şimdiki realite böyle. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik son dönemlerde seslendirilen açıklamaları biz de destekliyoruz. Şimdi bölgede pratik iş birliğinin çerçevesi belirleniyor. Türkiye ile Rusya'nın iş birliği bölgemizde istikrarın garantörüdür. Türkiye ve Rusya devlet başkanlarının son görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri de ele alındı. Biz hem Türkiye hem de Rusya ile sürekli temas halindeyiz. Ben cumhurbaşkanı olarak sürekli temastayım. Her türlü savaş riskini ortadan kaldırmak gerekiyor. Türkiye-Rusya-Azerbaycan-Ermenistan formatı bize yetiyor. Katılmak isteyen katılır, istemeyen kendisi bilir. Her halükarda bugün bölgede Azerbaycan'ın rızası olmadan hiçbir girişim gerçekleştirilemez. Bunu herkes bilmeli."

'İran'ın iddialarını reddediyoruz'

Aliyev, son dönemlerde İran'la yaşadıkları gerginliklere ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:
"Biz iyi niyet sergiliyoruz. Fakat bu kendimize yönelik asılsız suçlamaları kabul edeceğimiz anlamına gelmez. Bunu burada, Cebrayıl'da, Aras nehrinin kıyısında, Azerbaycan halkına ve tüm dünyaya söylüyorum. Bize karşı yapılan asılsız suçlamalar cevapsız kalmayacak. Bu iddiaları reddediyor ve kanıt talep ediyoruz. Bazı İranlı taşralı mollaların son dönemde Azerbaycan'a yönelik iftiralarını umursamadık. Fakat sonra ne yazık ki yetkililer bize karşı mesnetsiz suçlamalarda bulunmaya başladılar. Güya Azerbaycan İsrail'i bu bölgelere getirmiş. Gözlerini açıp görsünler. İsrail'i burada nerede gördüler. Burada tek bir kişi bile yaşamıyor. Burada bina yok. Kanıt var mı. Yok. Kanıt yoksa herkes söylediklerinden sorumlu tutulmalıdır. Kimsenin bize karşı mesnetsiz iftiralar üretmesine izin veremeyiz."
Azerbaycan'ın bağımsız politika izleyen bir ülke olduğunu vurgulayan Aliyev, şunları söyledi:
"Bunu herkes biliyor. Bu bizim bağımsız politika izlediğimiz ilk yıl değil. Komşularımızla ve diğer tüm ülkelerle bağımsız politika ile ilişkiler kuruyoruz. Hiç kimse iç işlerimize karışmasın. Hangi ülke ile hangi düzeyde ilişki kurmamız bizim kendi işimiz. Sonuçta Ermenistan ile yakın dostane ilişkileri olan ülkelere bir şey demiyoruz. Bakın Ermenistan'ın kaç destekçisi var. İkinci Karabağ Savaşı bunu gösterdi ve bugün Ermenistan'ı kaç ülkenin desteklediğini görebilirsiniz. Bu ülkelerle düşman mı olalım. Hayır. Bu ülkelerin egemenlik hakkını kabul ediyoruz. Evet, özellikle yakın komşu ülkeler Ermenistan'la ilişkilerde aktif olduğunda iç dünyamızda bundan rahatsız olabiliriz, bundan acı duya biliriz fakat bunu asla dile getirmeyiz. Bir kez daha söylemek istiyorum ki, bize yönelik suçlamalar resmen ispatlanmalıdır. Gelip bulsunlar bakalım bu bölgede yabancı vatandaş var mı?"
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